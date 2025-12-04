18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.12.2025, 17:02

$6,5 млрд в подвешенном состоянии: кто займет место «Лукойла» на Каспии?

Новости Казахстана 0 587

2 декабря глава Energy Monitor Нурлан Жумагулов сообщил, что часть сотрудников компании «Каламкас Хазар Оперейтинг» с 1 января 2026 года будет временно переведена в дочерние структуры «КазМунайГаза» (КМГ). По его словам, это произойдет до того момента, пока проект не получит нового партнера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: kalamkas-khazar.kz
Фото: kalamkas-khazar.kz

Эксперт не исключает, что место «Лукойла» может занять инвестор из Китая, тогда как российская компания, владеющая 50% долей в проекте «Каламкас-Хазар», вероятно, готовится к выходу.

Санкции сорвали финальное инвестиционное решение

До введения ограничений США и Великобритании по российской компании в декабре планировалось утверждение FID (финального инвестиционного решения) по проекту стоимостью более $6,5 млрд.

Однако санкции кардинально изменили ситуацию: любые сделки по продаже активов «Лукойла» теперь будут пристально контролироваться американскими регуляторами, что автоматически усложняет любые структурные изменения в проекте.

Позиция КМГ: проводится комплексная оценка рисков

В ответ на запрос Forbes Kazakhstan компания «КазМунайГаз», также владеющая 50% проекта, подтвердила, что:

  • участники консорциума проводят комплексную оценку санкционных рисков;

  • анализ охватывает правовые, финансовые и технические последствия;

  • работа по проекту продолжается в штатном режиме, в соответствии с законодательством Казахстана и существующими соглашениями.

КМГ подчеркнуло, что все соглашения содержат санкционные оговорки, регламентирующие порядок действий в случае введения ограничений, однако их условия являются конфиденциальными.

Контекст: усиление давления на «Лукойл» и возможные перестановки в отрасли

Осенью 2025 года Великобритания и США включили «Лукойл» в санкционные списки. При этом ограничения не затронули:

  • транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК);

  • деятельность «Тенгизшевройл»;

  • британские санкции также не распространяются на Карачаганак.

На фоне ограничения появилась информация, что КМГ может выкупить доли «Лукойла» в ряде казахстанских проектов, включая Карачаганак (где у «Лукойла» 13,5%). Однако:

  • 18 ноября КМГ опроверг публикации о планируемом выкупе;

  • Минэнерго Казахстана подтвердило, что любые изменения состава участников консорциумов теперь будут строго согласовываться с учетом санкций.

Антикризисные меры: «Самрук-Қазына» ищет пути смягчения последствий

25 ноября глава фонда «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов заявил, что фонд ведет работу по минимизации влияния американских санкций, введенных против «Лукойла». Поскольку «Самрук-Қазына» является основным акционером КМГ, эти меры напрямую касаются морских проектов на Каспии.

Активы «Лукойла» в Казахстане: что стоит на кону

Российская компания владеет:

  • 100% «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» (завод масел в Алматинской области);

  • 5% в «Тенгизшевройл»;

  • 13,5% в «Карачаганак Petroleum Operating»;

  • 50% в проекте «Каламкас-море – Хазар – Ауэзов» (соглашение с КМГ подписано в 2023 году).

Таким образом, возможный выход компании из «Каламкас-Хазар» станет крупнейшим перераспределением долей в нефтегазовых проектах Каспия за последние годы.

