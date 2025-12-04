$6,5 млрд в подвешенном состоянии: кто займет место «Лукойла» на Каспии?

2 декабря глава Energy Monitor Нурлан Жумагулов сообщил, что часть сотрудников компании «Каламкас Хазар Оперейтинг» с 1 января 2026 года будет временно переведена в дочерние структуры «КазМунайГаза» (КМГ). По его словам, это произойдет до того момента, пока проект не получит нового партнера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
Эксперт не исключает, что место «Лукойла» может занять инвестор из Китая, тогда как российская компания, владеющая 50% долей в проекте «Каламкас-Хазар», вероятно, готовится к выходу.
До введения ограничений США и Великобритании по российской компании в декабре планировалось утверждение FID (финального инвестиционного решения) по проекту стоимостью более $6,5 млрд.
Однако санкции кардинально изменили ситуацию: любые сделки по продаже активов «Лукойла» теперь будут пристально контролироваться американскими регуляторами, что автоматически усложняет любые структурные изменения в проекте.
В ответ на запрос Forbes Kazakhstan компания «КазМунайГаз», также владеющая 50% проекта, подтвердила, что:
участники консорциума проводят комплексную оценку санкционных рисков;
анализ охватывает правовые, финансовые и технические последствия;
работа по проекту продолжается в штатном режиме, в соответствии с законодательством Казахстана и существующими соглашениями.
КМГ подчеркнуло, что все соглашения содержат санкционные оговорки, регламентирующие порядок действий в случае введения ограничений, однако их условия являются конфиденциальными.
Осенью 2025 года Великобритания и США включили «Лукойл» в санкционные списки. При этом ограничения не затронули:
транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК);
деятельность «Тенгизшевройл»;
британские санкции также не распространяются на Карачаганак.
На фоне ограничения появилась информация, что КМГ может выкупить доли «Лукойла» в ряде казахстанских проектов, включая Карачаганак (где у «Лукойла» 13,5%). Однако:
18 ноября КМГ опроверг публикации о планируемом выкупе;
Минэнерго Казахстана подтвердило, что любые изменения состава участников консорциумов теперь будут строго согласовываться с учетом санкций.
25 ноября глава фонда «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов заявил, что фонд ведет работу по минимизации влияния американских санкций, введенных против «Лукойла». Поскольку «Самрук-Қазына» является основным акционером КМГ, эти меры напрямую касаются морских проектов на Каспии.
Российская компания владеет:
100% «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» (завод масел в Алматинской области);
5% в «Тенгизшевройл»;
13,5% в «Карачаганак Petroleum Operating»;
50% в проекте «Каламкас-море – Хазар – Ауэзов» (соглашение с КМГ подписано в 2023 году).
Таким образом, возможный выход компании из «Каламкас-Хазар» станет крупнейшим перераспределением долей в нефтегазовых проектах Каспия за последние годы.
