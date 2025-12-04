18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.89
587.54
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.12.2025, 18:26

Новые правила пребывания граждан Казахстана в Кыргызстане

Новости Казахстана 0 441

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызской Республики напомнил о вступивших в силу с 1 сентября 2025 года обновлённых правилах пребывания иностранных граждан, включая граждан Казахстана. Информация была официально подтверждена Управлением информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР 4 декабря 2025 года, сообщает Lada.kz. 

© Фото / пресс-служба президента КР
© Фото / пресс-служба президента КР

Новый порядок расчета безвизового срока

Согласно Положению о порядке пребывания иностранных граждан на территории Кыргызстана, утверждённому постановлением Кабинета министров КР от 10 октября 2023 года №541:

  • Граждане Казахстана могут находиться в Кыргызстане до 90 дней в общей сложности за каждые 180 дней, начиная с даты первого въезда.

  • Такой принцип расчёта широко используется в международной практике и направлен на упорядочение миграционных процессов и предотвращение нарушений миграционного законодательства.

Регистрация по месту пребывания

  • Первые 30 дней пребывания в Кыргызстане граждане Казахстана освобождаются от обязательной регистрации.

  • Если планируется нахождение в стране свыше 30 дней, регистрация становится обязательной.

Ответственность за превышение сроков пребывания

  • Превышение установленного срока пребывания без регистрации повлечёт ограничение последующего въезда в Кыргызстан на 90 дней.

  • Такие меры направлены на соблюдение миграционных правил и упрощение контроля над пребыванием иностранных граждан.

Основания для продления пребывания

Продлить срок законного пребывания в Кыргызской Республике можно при наличии следующих документов:

  • Регистрация по месту пребывания;

  • Вид на жительство;

  • Разрешение на временное проживание;

  • Статусы "Кайрылман", "Мекен-карт", "Резидент-карт";

  • Иные документы, предусмотренные международными договорами, участницей которых является КР.

Эти меры помогут гражданам Казахстана корректно планировать визиты в Кыргызстан и избегать нарушений миграционного законодательства.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь