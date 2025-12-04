Новые правила пребывания граждан Казахстана в Кыргызстане

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызской Республики напомнил о вступивших в силу с 1 сентября 2025 года обновлённых правилах пребывания иностранных граждан, включая граждан Казахстана. Информация была официально подтверждена Управлением информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР 4 декабря 2025 года, сообщает Lada.kz.

© Фото / пресс-служба президента КР

Новый порядок расчета безвизового срока

Согласно Положению о порядке пребывания иностранных граждан на территории Кыргызстана, утверждённому постановлением Кабинета министров КР от 10 октября 2023 года №541:

Граждане Казахстана могут находиться в Кыргызстане до 90 дней в общей сложности за каждые 180 дней , начиная с даты первого въезда.

Такой принцип расчёта широко используется в международной практике и направлен на упорядочение миграционных процессов и предотвращение нарушений миграционного законодательства.

Регистрация по месту пребывания

Первые 30 дней пребывания в Кыргызстане граждане Казахстана освобождаются от обязательной регистрации .

Если планируется нахождение в стране свыше 30 дней, регистрация становится обязательной.

Ответственность за превышение сроков пребывания

Превышение установленного срока пребывания без регистрации повлечёт ограничение последующего въезда в Кыргызстан на 90 дней .

Такие меры направлены на соблюдение миграционных правил и упрощение контроля над пребыванием иностранных граждан.

Основания для продления пребывания

Продлить срок законного пребывания в Кыргызской Республике можно при наличии следующих документов:

Регистрация по месту пребывания;

Вид на жительство;

Разрешение на временное проживание;

Статусы "Кайрылман" , "Мекен-карт" , "Резидент-карт" ;

Иные документы, предусмотренные международными договорами, участницей которых является КР.

Эти меры помогут гражданам Казахстана корректно планировать визиты в Кыргызстан и избегать нарушений миграционного законодательства.