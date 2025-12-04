Новые правила пребывания граждан Казахстана в Кыргызстане

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызской Республики напомнил о вступивших в силу с 1 сентября 2025 года обновлённых правилах пребывания иностранных граждан, включая граждан Казахстана. Информация была официально подтверждена Управлением информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР 4 декабря 2025 года, сообщает Lada.kz.
Согласно Положению о порядке пребывания иностранных граждан на территории Кыргызстана, утверждённому постановлением Кабинета министров КР от 10 октября 2023 года №541:
Граждане Казахстана могут находиться в Кыргызстане до 90 дней в общей сложности за каждые 180 дней, начиная с даты первого въезда.
Такой принцип расчёта широко используется в международной практике и направлен на упорядочение миграционных процессов и предотвращение нарушений миграционного законодательства.
Первые 30 дней пребывания в Кыргызстане граждане Казахстана освобождаются от обязательной регистрации.
Если планируется нахождение в стране свыше 30 дней, регистрация становится обязательной.
Превышение установленного срока пребывания без регистрации повлечёт ограничение последующего въезда в Кыргызстан на 90 дней.
Такие меры направлены на соблюдение миграционных правил и упрощение контроля над пребыванием иностранных граждан.
Продлить срок законного пребывания в Кыргызской Республике можно при наличии следующих документов:
Регистрация по месту пребывания;
Вид на жительство;
Разрешение на временное проживание;
Статусы "Кайрылман", "Мекен-карт", "Резидент-карт";
Иные документы, предусмотренные международными договорами, участницей которых является КР.
Эти меры помогут гражданам Казахстана корректно планировать визиты в Кыргызстан и избегать нарушений миграционного законодательства.
