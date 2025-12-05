Кто получает иностранное финансирование в Казахстане: полный список

В Казахстане обнародован свежий список граждан, получающих средства из-за рубежа. Это уже очередная публикация такого рода, призванная обеспечить прозрачность и повысить доверие общества к государственным и неправительственным структурам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: novostipmr.com

Комитет государственных доходов (КГД) ранее публиковал аналогичный реестр в марте, охватывавший второе полугодие 2024 года. На этот раз представлен список за первое полугодие 2025 года.

В новом перечне значатся 186 получателей иностранного финансирования. Полный список доступен на официальном сайте Комитета.

Скриншот документа. Данные за 1 квартал 2025 года

Напомним: реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников, публикуют в Казахстане с 2022 года.

С 2022 года в Казахстане действует практика публикации сведений о гражданах и организациях, получивших денежные средства или иное имущество из иностранных источников. Как подчеркивают в КГД, требование предоставления отчетности о деятельности и поступивших средствах соответствует мировой практике и направлено на повышение доверия граждан к государственным институтам и неправительственным организациям.