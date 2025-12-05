Головкин наравне с Али и Тайсоном: казахстанца внесли в Зал славы бокса

Геннадий Головкин стал первым представителем Казахстана, удостоенным места в Международном зале славы бокса (International Boxing Hall of Fame). Об этом сообщил НОК РК, отметив, что GGG включили в список величайших с первой попытки — показатель, который удаётся далеко не каждому чемпиону, сообщает Lada.kz со ссылкой на НОК РК.
Головкин еще задолго до профессионального дебюта считался одним из самых сильных боксеров среднего веса в мире.
350 боёв,
345 побед,
многолетнее лидерство в сборной Казахстана.
Эти показатели делают его любительскую карьеру одной из самых успешных в категории.
Перейдя в профессионалы, GGG превратился в одного из самых грозных чемпионов XXI века. Его статистика впечатляет даже на фоне мировых звезд:
45 боёв,
37 побед нокаутом,
многолетний лидер мирового рейтинга P4P,
чемпионские титулы WBA, WBC, IBF, IBO,
легендарный пояс The Ring.
Контракт с HBO вывел Головкина в статус главной звезды канала: его бои стабильно собирали высокие рейтинги, а фирменный нокаутирующий стиль сделал его любимцем мировой аудитории.
Головкин установил сразу несколько рекордов, которые обеспечили ему статус одного из величайших:
23 нокаута подряд за девять лет — самая длинная серия в истории среднего веса.
21 успешная защита титулов — рекорд в дивизионе.
Более 90% досрочных побед — показатель, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса.
Эти достижения окончательно закрепили его в истории мирового бокса как доминирующего чемпиона эпохи.
В НОК подчеркнули, что включение Головкина в Международный зал славы — это не просто награда за карьеру, а признание его вклада в развитие мирового бокса и влияние на поколение спортсменов.
Теперь имя Геннадия Головкина стоит в одном ряду с величайшими:
Мухаммедом Али, Майком Тайсоном, Флойдом Мейвезером, Мэнни Пакьяо и другими легендами, формировавшими историю мировых рингов.
