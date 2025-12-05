Головкин наравне с Али и Тайсоном: казахстанца внесли в Зал славы бокса

Геннадий Головкин стал первым представителем Казахстана, удостоенным места в Международном зале славы бокса (International Boxing Hall of Fame). Об этом сообщил НОК РК, отметив, что GGG включили в список величайших с первой попытки — показатель, который удаётся далеко не каждому чемпиону, сообщает Lada.kz со ссылкой на НОК РК .

Геннадий Головкин. Фото: Ben McShane/Getty Images

Блестящая любительская карьера

Головкин еще задолго до профессионального дебюта считался одним из самых сильных боксеров среднего веса в мире.

350 боёв ,

345 побед ,

многолетнее лидерство в сборной Казахстана.

Эти показатели делают его любительскую карьеру одной из самых успешных в категории.

Доминирование в профессиональном боксе

Перейдя в профессионалы, GGG превратился в одного из самых грозных чемпионов XXI века. Его статистика впечатляет даже на фоне мировых звезд:

45 боёв ,

37 побед нокаутом ,

многолетний лидер мирового рейтинга P4P ,

чемпионские титулы WBA, WBC, IBF, IBO ,

легендарный пояс The Ring.

Контракт с HBO вывел Головкина в статус главной звезды канала: его бои стабильно собирали высокие рейтинги, а фирменный нокаутирующий стиль сделал его любимцем мировой аудитории.

Рекорды, которые вошли в историю

Головкин установил сразу несколько рекордов, которые обеспечили ему статус одного из величайших:

23 нокаута подряд за девять лет — самая длинная серия в истории среднего веса.

21 успешная защита титулов — рекорд в дивизионе.

Более 90% досрочных побед — показатель, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса.

Эти достижения окончательно закрепили его в истории мирового бокса как доминирующего чемпиона эпохи.

Официальное признание легендой

В НОК подчеркнули, что включение Головкина в Международный зал славы — это не просто награда за карьеру, а признание его вклада в развитие мирового бокса и влияние на поколение спортсменов.

Теперь имя Геннадия Головкина стоит в одном ряду с величайшими:

Мухаммедом Али, Майком Тайсоном, Флойдом Мейвезером, Мэнни Пакьяо и другими легендами, формировавшими историю мировых рингов.