18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.49
587.73
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.12.2025, 07:10

С 1 января Грузия вводит строгое правило для казахстанцев, без которого не пустят в страну

Новости Казахстана 0 2 681

С 1 января 2026 года все иностранцы, включая граждан Казахстана, обязаны иметь действующий медицинский страховой полис для въезда в Грузию. Отсутствие документа может привести к отказу во въезде и штрафам, Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: migrationunion.com
Фото: migrationunion.com

Законодательные изменения и новые требования

Согласно обновлениям к Закону Грузии «О туризме» № 3969 от 15 декабря 2023 года, иностранцы обязаны иметь страховку на весь срок пребывания. Полис должен обеспечивать:

  • Экстренные амбулаторные услуги минимум на 5 000 долларов США;

  • Стационарное лечение не менее 30 000 долларов США;

  • Покрытие несчастных случаев, травм и внезапных заболеваний;

  • Медицинскую эвакуацию и репатриацию.

Пограничные службы в аэропортах и на наземных КПП имеют право требовать подтверждение наличия полиса.

Штрафы и контроль за соблюдением

За нарушение новых правил предусмотрены финансовые санкции:

  • 300 лари за отсутствие полиса у иностранца;

  • 500–1000 лари за экстремальные виды активности без страхового покрытия (альпинизм, лыжи, треккинг);

  • Повторное нарушение — 1000–2000 лари;

  • Просрочка оплаты штрафа удваивает или утраивает сумму;

  • Систематическое игнорирование правил может привести к ограничению въезда или депортации.

Туроператоры обязаны заранее информировать клиентов о новых требованиях.

Рекомендации по страховым суммам и рискам

Несмотря на отсутствие жестко установленного минимума, эксперты рекомендуют:

  • Базовое покрытие — не ниже 35 000 евро/долларов США;

  • Для активного отдыха в горах (Казбеги, Сванети, Тушети) — от 50 000;

  • Включение рисков: поисково-спасательные работы, вертолетная эвакуация, гражданская ответственность, стихийные бедствия.

Эти меры особенно актуальны для казахстанских туристов, планирующих активный отдых в высокогорных районах Грузии.

Длительное пребывание и виды на жительство

Стандартные туристические полисы могут не покрывать длительное пребывание, ВНЖ или второе гражданство. Для переезжающих по работе, учебе или инвестициям рекомендуется использовать долгосрочные страховые программы:

  • Покрытие на весь срок действия ВНЖ;

  • Direct billing в крупных клиниках Тбилиси и регионов;

  • Расширенная территория действия полиса (с учетом выездов в соседние страны).

Медицинская помощь и практика прямых расчетов

Экстренная помощь предоставляется независимо от наличия полиса. Однако для дальнейшего лечения требуется подтверждение оплаты:

  • Direct billing доступен только в ограниченном числе частных клиник (American Medical Centers, Evex, крупные больницы Тбилиси и Батуми);

  • Большинство медучреждений требует предоплату;

  • Туристам, включая казахстанцев, рекомендуется иметь средства для самостоятельной оплаты и последующего возмещения.

Горы, стихийные риски и стоимость эвакуации

Высокогорные маршруты и природные угрозы повышают требования к страховке:

  • Вертолетная эвакуация — 3 500–4 000 евро за час полета;

  • До 55% туристов сталкиваются с высотной болезнью;

  • Грузия — сейсмоактивная зона: землетрясения, оползни, лавины, лесные пожары;

  • Страховка без покрытия природных катастроф и эвакуации становится формальной.

Практический чек-лист для поездки в Грузию в 2026 году

Эксперты insure.travel рекомендуют казахстанским туристам:

  1. Полис с покрытием не ниже 35 000 евро/долларов США (50 000 — при активном отдыхе);

  2. Обязательное включение медэвакуации и репатриации;

  3. Четкое указание на покрытие альпинизма, трекинга и других активностей;

  4. Внимание к лимитам на длительность пребывания и ограничениям при наличии ВНЖ;

  5. Наличие распечатанного полиса и контактов ассистанской компании;

  6. Продуманный способ связи в горах (роуминг, мессенджеры, резервные средства).

Введение обязательной страховки делает медицинские и туристические риски в Грузии более управляемыми, но одновременно перекладывает ответственность за подготовку на самих туристов и организаторов поездок, включая граждан Казахстана.

1
12
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь