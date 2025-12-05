С 1 января Грузия вводит строгое правило для казахстанцев, без которого не пустят в страну

С 1 января 2026 года все иностранцы, включая граждан Казахстана, обязаны иметь действующий медицинский страховой полис для въезда в Грузию. Отсутствие документа может привести к отказу во въезде и штрафам, Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: migrationunion.com

Законодательные изменения и новые требования

Согласно обновлениям к Закону Грузии «О туризме» № 3969 от 15 декабря 2023 года, иностранцы обязаны иметь страховку на весь срок пребывания. Полис должен обеспечивать:

Экстренные амбулаторные услуги минимум на 5 000 долларов США;

Стационарное лечение не менее 30 000 долларов США;

Покрытие несчастных случаев, травм и внезапных заболеваний;

Медицинскую эвакуацию и репатриацию.

Пограничные службы в аэропортах и на наземных КПП имеют право требовать подтверждение наличия полиса.

Штрафы и контроль за соблюдением

За нарушение новых правил предусмотрены финансовые санкции:

300 лари за отсутствие полиса у иностранца;

500–1000 лари за экстремальные виды активности без страхового покрытия (альпинизм, лыжи, треккинг);

Повторное нарушение — 1000–2000 лари;

Просрочка оплаты штрафа удваивает или утраивает сумму;

Систематическое игнорирование правил может привести к ограничению въезда или депортации.

Туроператоры обязаны заранее информировать клиентов о новых требованиях.

Рекомендации по страховым суммам и рискам

Несмотря на отсутствие жестко установленного минимума, эксперты рекомендуют:

Базовое покрытие — не ниже 35 000 евро/долларов США;

Для активного отдыха в горах (Казбеги, Сванети, Тушети) — от 50 000;

Включение рисков: поисково-спасательные работы, вертолетная эвакуация, гражданская ответственность, стихийные бедствия.

Эти меры особенно актуальны для казахстанских туристов, планирующих активный отдых в высокогорных районах Грузии.

Длительное пребывание и виды на жительство

Стандартные туристические полисы могут не покрывать длительное пребывание, ВНЖ или второе гражданство. Для переезжающих по работе, учебе или инвестициям рекомендуется использовать долгосрочные страховые программы:

Покрытие на весь срок действия ВНЖ;

Direct billing в крупных клиниках Тбилиси и регионов;

Расширенная территория действия полиса (с учетом выездов в соседние страны).

Медицинская помощь и практика прямых расчетов

Экстренная помощь предоставляется независимо от наличия полиса. Однако для дальнейшего лечения требуется подтверждение оплаты:

Direct billing доступен только в ограниченном числе частных клиник (American Medical Centers, Evex, крупные больницы Тбилиси и Батуми);

Большинство медучреждений требует предоплату;

Туристам, включая казахстанцев, рекомендуется иметь средства для самостоятельной оплаты и последующего возмещения.

Горы, стихийные риски и стоимость эвакуации

Высокогорные маршруты и природные угрозы повышают требования к страховке:

Вертолетная эвакуация — 3 500–4 000 евро за час полета;

До 55% туристов сталкиваются с высотной болезнью;

Грузия — сейсмоактивная зона: землетрясения, оползни, лавины, лесные пожары;

Страховка без покрытия природных катастроф и эвакуации становится формальной.

Практический чек-лист для поездки в Грузию в 2026 году

Эксперты insure.travel рекомендуют казахстанским туристам:

Полис с покрытием не ниже 35 000 евро/долларов США (50 000 — при активном отдыхе); Обязательное включение медэвакуации и репатриации; Четкое указание на покрытие альпинизма, трекинга и других активностей; Внимание к лимитам на длительность пребывания и ограничениям при наличии ВНЖ; Наличие распечатанного полиса и контактов ассистанской компании; Продуманный способ связи в горах (роуминг, мессенджеры, резервные средства).

Введение обязательной страховки делает медицинские и туристические риски в Грузии более управляемыми, но одновременно перекладывает ответственность за подготовку на самих туристов и организаторов поездок, включая граждан Казахстана.