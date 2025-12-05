С 1 января Грузия вводит строгое правило для казахстанцев, без которого не пустят в страну

С 1 января 2026 года все иностранцы, включая граждан Казахстана, обязаны иметь действующий медицинский страховой полис для въезда в Грузию. Отсутствие документа может привести к отказу во въезде и штрафам, Lada.kz со ссылкой на РБК.
Согласно обновлениям к Закону Грузии «О туризме» № 3969 от 15 декабря 2023 года, иностранцы обязаны иметь страховку на весь срок пребывания. Полис должен обеспечивать:
Экстренные амбулаторные услуги минимум на 5 000 долларов США;
Стационарное лечение не менее 30 000 долларов США;
Покрытие несчастных случаев, травм и внезапных заболеваний;
Медицинскую эвакуацию и репатриацию.
Пограничные службы в аэропортах и на наземных КПП имеют право требовать подтверждение наличия полиса.
За нарушение новых правил предусмотрены финансовые санкции:
300 лари за отсутствие полиса у иностранца;
500–1000 лари за экстремальные виды активности без страхового покрытия (альпинизм, лыжи, треккинг);
Повторное нарушение — 1000–2000 лари;
Просрочка оплаты штрафа удваивает или утраивает сумму;
Систематическое игнорирование правил может привести к ограничению въезда или депортации.
Туроператоры обязаны заранее информировать клиентов о новых требованиях.
Несмотря на отсутствие жестко установленного минимума, эксперты рекомендуют:
Базовое покрытие — не ниже 35 000 евро/долларов США;
Для активного отдыха в горах (Казбеги, Сванети, Тушети) — от 50 000;
Включение рисков: поисково-спасательные работы, вертолетная эвакуация, гражданская ответственность, стихийные бедствия.
Эти меры особенно актуальны для казахстанских туристов, планирующих активный отдых в высокогорных районах Грузии.
Стандартные туристические полисы могут не покрывать длительное пребывание, ВНЖ или второе гражданство. Для переезжающих по работе, учебе или инвестициям рекомендуется использовать долгосрочные страховые программы:
Покрытие на весь срок действия ВНЖ;
Direct billing в крупных клиниках Тбилиси и регионов;
Расширенная территория действия полиса (с учетом выездов в соседние страны).
Экстренная помощь предоставляется независимо от наличия полиса. Однако для дальнейшего лечения требуется подтверждение оплаты:
Direct billing доступен только в ограниченном числе частных клиник (American Medical Centers, Evex, крупные больницы Тбилиси и Батуми);
Большинство медучреждений требует предоплату;
Туристам, включая казахстанцев, рекомендуется иметь средства для самостоятельной оплаты и последующего возмещения.
Высокогорные маршруты и природные угрозы повышают требования к страховке:
Вертолетная эвакуация — 3 500–4 000 евро за час полета;
До 55% туристов сталкиваются с высотной болезнью;
Грузия — сейсмоактивная зона: землетрясения, оползни, лавины, лесные пожары;
Страховка без покрытия природных катастроф и эвакуации становится формальной.
Эксперты insure.travel рекомендуют казахстанским туристам:
Полис с покрытием не ниже 35 000 евро/долларов США (50 000 — при активном отдыхе);
Обязательное включение медэвакуации и репатриации;
Четкое указание на покрытие альпинизма, трекинга и других активностей;
Внимание к лимитам на длительность пребывания и ограничениям при наличии ВНЖ;
Наличие распечатанного полиса и контактов ассистанской компании;
Продуманный способ связи в горах (роуминг, мессенджеры, резервные средства).
Введение обязательной страховки делает медицинские и туристические риски в Грузии более управляемыми, но одновременно перекладывает ответственность за подготовку на самих туристов и организаторов поездок, включая граждан Казахстана.
Комментарии0 комментарий(ев)