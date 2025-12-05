На грани жизни и смерти: Казахстанские сапёры ведут опасную миссию

Казахстанский контингент миротворцев продолжает масштабную работу на Голанских высотах, обезвреживая взрывоопасные предметы в составе миротворческой миссии ООН. По информации Министерства обороны, за восемь месяцев 2025 года инженерно-саперная группа выполнила 32 оперативные задачи, уничтожив свыше тысячи опасных предметов , включая 23 самодельных взрывных устройства, сообщает Lada.kz.

© Photo : Минобороны Казахстана

Эффективность выросла вдвое

Для сравнения: в предыдущую ротацию саперы Казахстана справились с 14 задачами, утилизировав более 500 боеприпасов и 6 самодельных устройств. В оборонном ведомстве отмечают, что такой рост результатов свидетельствует о значительном повышении профессионализма казахстанских миротворцев.

Опасность близ населённых пунктов

Командир инженерно-саперной группы Ернар Амантайулы подчеркнул, что большинство неразорвавшихся боеприпасов находилось вблизи населённых пунктов, создавая серьёзную угрозу для жизни и здоровья местного населения.

«Информация о местонахождении взрывчатки поступает от сотрудников ООН, патрулей и местных жителей. После получения сообщения мы выезжаем на место, проводим рекогносцировку и оцениваем потенциальные угрозы. Главная задача — обезопасить людей, не повреждая инфраструктуру», — рассказал майор группы.

Взрывчатка разных типов

Саперам чаще всего приходится работать с артиллерийскими и танковыми снарядами, противотанковыми и противопехотными минами, боеголовками дронов и самодельными взрывными устройствами. По данным Минобороны, их присутствие — последствие вооружённых конфликтов на территории Сирии.

Профессионализм как гарантия безопасности

Казахстанские инженеры-сапёры своим трудом значительно снижают риски для гражданского населения и обеспечивают мир и безопасность в регионе, отмечают в Министерстве обороны.