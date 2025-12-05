Казахстанцы смогут лечиться у лучших врачей без денег: частные клиники будут принимать на бесплатной основе

Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) подтвердил: казахстанцы действительно могут получать бесплатное медицинское обслуживание в частных клиниках по системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Эта возможность была предусмотрена при разработке системы и сохраняется на сегодняшний день, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Пациент, прикрепленный к поликлинике, может получить направление в любую клинику, работающую по ОСМС. При этом платить за услугу не нужно — финансирование осуществляется напрямую Фондом социального медицинского страхования по договору соисполнения.
Ключевые моменты:
Направление формирует поликлиника прикрепления.
Пациент получает медицинскую услугу бесплатно в частной клинике.
Договор соисполнения между поликлиникой и клиникой создается автоматически в системе ФСМС.
Механизм действует в нескольких случаях:
Отсутствие нужного врача или оборудования в поликлинике
Малые поликлиники, обслуживающие небольшое население, могут не иметь узкоспециализированного врача (пульмонолога, ангиохирурга, аллерголога) или оборудования (УЗИ, рентген).
Пациента направляют в клинику-партнера для получения необходимой консультации или диагностики.
Длительное ожидание приема
Если запись к нужному врачу занята на месяц вперед, пациент имеет право обратиться в другую клинику по ОСМС.
Временная недоступность специалиста или оборудования
Врач в отпуске, оборудование сломано — направление выдается в другую клинику, чтобы пациент не оставался без помощи.
Важно: направление возможно только в клиники, включенные в базу поставщиков ФСМС.
Пациенты могут получить:
Консультации специалистов
Диагностические процедуры (лабораторные и инструментальные исследования)
Лечение в дневном или круглосуточном стационаре
Проведение операций, входящих в перечень ОСМС
Если направление не выдано, пациент может:
Обратиться в службу поддержки пациента или внутреннюю экспертизу при поликлинике.
При отсутствии положительного решения направить официальное обращение в Фонд для проверки.
При этом лечащий врач назначает только те услуги, которые необходимы по состоянию здоровья пациента, изучая жалобы и симптомы. Направление выдается строго по показаниям.
Только застрахованные граждане Казахстана.
Любая консультация или диагностика назначается по показаниям лечащего врача.
