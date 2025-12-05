18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.12.2025, 11:20

Казахстанцам предлагают выгодную замену долларовым депозитам

Новости Казахстана

В конце ноября на рынке Казахстана дебютировал уникальный финансовый инструмент – ITSD (ITS Dollar Liquidity). Он способен кардинально изменить привычный подход частных инвесторов к управлению долларовой ликвидностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Новый взгляд на долларовые сбережения

ITSD стал первым биржевым фондом денежного рынка в Центральной Азии, который сочетает стабильность депозитов с гибкостью торговли на бирже. Теперь инвесторы могут забирать средства практически в любой момент, не теряя накопленные проценты.

Доходность, которая удивляет

Текущая доходность ITSD составляет около 3,63% годовых, что заметно выше средних ставок по долларовым депозитам в Казахстане — всего 1% годовых. При этом фонд обеспечивает полную свободу управления средствами, чего не могут предложить стандартные депозиты, особенно при досрочном выводе.

Решение для свободных долларов

Многие инвесторы сталкиваются с дилеммой: куда временно вложить свободные доллары?

  • Депозит требует заморозки средств на срок вклада, иначе теряется доход.

  • Обычный счет не приносит дохода.

ITSD закрывает этот пробел, предлагая простой способ краткосрочного инвестирования.

Как работает фонд:

  • Покупка акций ITSD в долларах (минимум $1 за бумагу).

  • Средства фонда инвестируются в государственные облигации США и специализированные фонды, что делает вложения консервативными и надежными.

Прозрачная доходность каждый день

Доход ITSD привязан к базовой ставке Федеральной резервной системы США и автоматически корректируется в соответствии с решениями американского регулятора.

Особенность начисления дохода:

  • Доход отражается ежедневно в цене акций фонда.

  • Инвестор видит рост своего капитала каждый день, что обеспечивает полную прозрачность и контроль.

Полная гибкость управления

Акции фонда торгуются на международной площадке ITS с 10:00 до 03:45 по времени Астаны.
Инвестор может в любой момент:

  • перевести средства в другой актив,

  • зафиксировать прибыль,

  • вывести деньги через любого брокера, подключенного к ITS.

Комиссии минимальны – всего 0,1% годовых, что выгодно отличает ITSD от аналогичных продуктов на рынке.

Налоговые преимущества

Фонд зарегистрирован в Международном финансовом центре "Астана" и листингован на Astana International Exchange (AIX).

Для физических лиц это означает:

  • полное освобождение дохода от подоходного налога в Казахстане,

  • возможность получать плавающую долларовую доходность без налоговой нагрузки.

ITSD как промежуточный инструмент

Фонд идеально подходит как переходное решение между инвестициями. Например:

  • Инвестор продал акции и зафиксировал прибыль.

  • Пока не появляются новые привлекательные возможности, средства можно разместить в ITSD.

  • Деньги продолжают приносить доход и при этом доступны для быстрого вывода.

Почему ITSD удобен

  • Низкий порог входа – от $1 за акцию.

  • Свободный режим операций – деньги доступны в любой момент.

  • Простая стратегия и прозрачность – доход виден ежедневно.

  • Минимальные комиссии – 0,1% годовых.

  • Налоговые льготы – доход полностью освобожден от налога.

Теперь такой подход к краткосрочным сбережениям доступен частным инвесторам Казахстана, наряду с более чем 3 тыс. международных акций и 300 ETF на платформе ITS.

