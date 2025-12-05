Казахстанцам предлагают выгодную замену долларовым депозитам

В конце ноября на рынке Казахстана дебютировал уникальный финансовый инструмент – ITSD (ITS Dollar Liquidity). Он способен кардинально изменить привычный подход частных инвесторов к управлению долларовой ликвидностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS .

Фото: REUTERS

Новый взгляд на долларовые сбережения

ITSD стал первым биржевым фондом денежного рынка в Центральной Азии, который сочетает стабильность депозитов с гибкостью торговли на бирже. Теперь инвесторы могут забирать средства практически в любой момент, не теряя накопленные проценты.

Доходность, которая удивляет

Текущая доходность ITSD составляет около 3,63% годовых, что заметно выше средних ставок по долларовым депозитам в Казахстане — всего 1% годовых. При этом фонд обеспечивает полную свободу управления средствами, чего не могут предложить стандартные депозиты, особенно при досрочном выводе.

Решение для свободных долларов

Многие инвесторы сталкиваются с дилеммой: куда временно вложить свободные доллары?

Депозит требует заморозки средств на срок вклада, иначе теряется доход.

Обычный счет не приносит дохода.

ITSD закрывает этот пробел, предлагая простой способ краткосрочного инвестирования.

Как работает фонд:

Покупка акций ITSD в долларах (минимум $1 за бумагу).

Средства фонда инвестируются в государственные облигации США и специализированные фонды, что делает вложения консервативными и надежными.

Прозрачная доходность каждый день

Доход ITSD привязан к базовой ставке Федеральной резервной системы США и автоматически корректируется в соответствии с решениями американского регулятора.

Особенность начисления дохода:

Доход отражается ежедневно в цене акций фонда.

Инвестор видит рост своего капитала каждый день, что обеспечивает полную прозрачность и контроль.

Полная гибкость управления

Акции фонда торгуются на международной площадке ITS с 10:00 до 03:45 по времени Астаны.

Инвестор может в любой момент:

перевести средства в другой актив,

зафиксировать прибыль,

вывести деньги через любого брокера, подключенного к ITS.

Комиссии минимальны – всего 0,1% годовых, что выгодно отличает ITSD от аналогичных продуктов на рынке.

Налоговые преимущества

Фонд зарегистрирован в Международном финансовом центре "Астана" и листингован на Astana International Exchange (AIX).

Для физических лиц это означает:

полное освобождение дохода от подоходного налога в Казахстане ,

возможность получать плавающую долларовую доходность без налоговой нагрузки.

ITSD как промежуточный инструмент

Фонд идеально подходит как переходное решение между инвестициями. Например:

Инвестор продал акции и зафиксировал прибыль.

Пока не появляются новые привлекательные возможности, средства можно разместить в ITSD.

Деньги продолжают приносить доход и при этом доступны для быстрого вывода.

Почему ITSD удобен

Низкий порог входа – от $1 за акцию.

Свободный режим операций – деньги доступны в любой момент.

Простая стратегия и прозрачность – доход виден ежедневно.

Минимальные комиссии – 0,1% годовых.

Налоговые льготы – доход полностью освобожден от налога.

Теперь такой подход к краткосрочным сбережениям доступен частным инвесторам Казахстана, наряду с более чем 3 тыс. международных акций и 300 ETF на платформе ITS.