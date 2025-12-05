Курицу пожарили прямо на Вечном огне в Казахстане

В Риддере разгорелся скандал после того, как в социальных сетях появилось видео и фото, на которых неизвестные пожарили курицу прямо на Вечном огне у Обелиска Славы. Этот поступок вызвал волну возмущения среди жителей города и вызвал резонанс по всей стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на halyqstan.
По данным местного новостного портала, остатки жареной курицы нашла жительница Риддера, проходя мимо мемориала. Женщина заметила рассыпанную еду и следы золы, убрала мусор и сообщила о случившемся в акимат.
Власти оперативно очистили территорию, однако, по словам местных жителей, следы гари и зола у самого Вечного огня всё ещё заметны.
Департамент полиции Восточно-Казахстанской области подтвердил факт осквернения мемориала и сообщил, что начаты оперативные мероприятия.
Ведомство заявило, что:
проводится анализ записей систем видеонаблюдения;
опрашиваются возможные свидетели;
сотрудники полиции прочёсывают прилегающие районы в поисках причастных.
Правоохранители обещают установить виновных и привлечь их к ответственности.
Полиция напомнила, что порча или оскорбление памятников истории и культуры в Казахстане влечёт как административное наказание, так и уголовное — в зависимости от степени ущерба и умысла.
Обелиск Славы в Риддере был открыт в 1975 году. На мемориальных плитах увековечены имена более 5 тысяч солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Для горожан и всего региона это одно из ключевых мест памяти.
