05.12.2025, 13:17

Главные подорожания с 2026 года: за что казахстанцам придётся платить больше

Новости Казахстана 0 950

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые размеры базовых расчётных показателей (МРП). Это повышение затронет практически всех граждан страны — от семей с детьми до предпринимателей и автомобилистов. Эксперты отмечают, что изменения отразятся не только на соцвыплатах и пенсиях, но и на штрафах, госпошлинах и налоговой нагрузке бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: canva.com
Фото: canva.com

Основные показатели и социальные выплаты

В 2025 году размер 1 МРП составляет 3 932 тенге. С 1 января 2026 года показатель вырастет до 4 325 тенге. Это напрямую скажется на ключевых выплатах:

  • Минимальная пенсия: 69 049 тг

  • Базовая пенсия: 35 596 тг

  • Прожиточный минимум: 50 851 тг

  • Минимальная заработная плата: останется прежней — 85 000 тг

Выплаты при новом МРП для людей с инвалидностью:

  • I группа — 111 701 тг

  • II группа — 93 060 тг

  • III группа — 82 860 тг

  • Пособия детям-инвалидам — от 82 860 до 111 701 тг

Также возрастут все пособия, привязанные к МРП:

  • Единовременные выплаты при рождении ребёнка

  • Пособие по уходу за ребёнком до года

  • Выплаты многодетным матерям

  • Социальные пособия по инвалидности, потере кормильца и трудоспособности

  • Пособия по безработице

Часть этих выплат начисляется через Государственный центр выплат (ГЦВП), точные суммы будут объявлены отдельными постановлениями.

Пенсии станут выше

Базовая пенсия зависит от прожиточного минимума, однако отдельные пенсионные надбавки и расчёты привязаны к МРП. В результате казахстанцы с нового года увидят рост и стандартных пенсионных выплат, и дополнительных надбавок.

Штрафы и госпошлины: готовьтесь платить больше

Повышение МРП автоматически увеличивает размеры административных штрафов:

  • Дорожные нарушения: превышение скорости, парковка

  • Санкции за нарушение норм предпринимательской деятельности

  • Экологические и бытовые штрафы

Для бизнеса рост МРП означает:

  • Увеличение стоимости лицензий и разрешений

  • Рост фиксированных налогов и сборов

  • Штрафы за нарушения законодательства

  • Возможные изменения по НДС, которые повлияют на цены товаров и услуг

Госпошлины на нотариальные и судебные услуги, регистрацию транспорта, оформление доверенностей, паспортов и водительских прав также станут выше.

Новые правила мобильных переводов

С 2026 года банки обязаны уведомлять налоговые органы, если:

  • За 3 месяца поступило более 100 переводов от разных отправителей

  • Общая сумма превышает 12 минимальных зарплат

Получателю придётся либо зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, либо подтвердить, что переводы не связаны с бизнесом.

Итог: что почувствуют казахстанцы

Рост МРП приведёт к:

  • Увеличению большинства государственных выплат

  • Повышению пенсий

  • Росту штрафов и госпошлин

  • Увеличению налоговой нагрузки для бизнеса

  • Возможному удорожанию отдельных товаров и услуг

Правительство обещает опубликовать детальные расчёты и точные суммы до конца года, чтобы граждане и предприниматели могли заранее спланировать свои расходы.

1
2
1
