Главные подорожания с 2026 года: за что казахстанцам придётся платить больше

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые размеры базовых расчётных показателей (МРП). Это повышение затронет практически всех граждан страны — от семей с детьми до предпринимателей и автомобилистов. Эксперты отмечают, что изменения отразятся не только на соцвыплатах и пенсиях, но и на штрафах, госпошлинах и налоговой нагрузке бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
В 2025 году размер 1 МРП составляет 3 932 тенге. С 1 января 2026 года показатель вырастет до 4 325 тенге. Это напрямую скажется на ключевых выплатах:
Минимальная пенсия: 69 049 тг
Базовая пенсия: 35 596 тг
Прожиточный минимум: 50 851 тг
Минимальная заработная плата: останется прежней — 85 000 тг
I группа — 111 701 тг
II группа — 93 060 тг
III группа — 82 860 тг
Пособия детям-инвалидам — от 82 860 до 111 701 тг
Также возрастут все пособия, привязанные к МРП:
Единовременные выплаты при рождении ребёнка
Пособие по уходу за ребёнком до года
Выплаты многодетным матерям
Социальные пособия по инвалидности, потере кормильца и трудоспособности
Пособия по безработице
Часть этих выплат начисляется через Государственный центр выплат (ГЦВП), точные суммы будут объявлены отдельными постановлениями.
Базовая пенсия зависит от прожиточного минимума, однако отдельные пенсионные надбавки и расчёты привязаны к МРП. В результате казахстанцы с нового года увидят рост и стандартных пенсионных выплат, и дополнительных надбавок.
Повышение МРП автоматически увеличивает размеры административных штрафов:
Дорожные нарушения: превышение скорости, парковка
Санкции за нарушение норм предпринимательской деятельности
Экологические и бытовые штрафы
Для бизнеса рост МРП означает:
Увеличение стоимости лицензий и разрешений
Рост фиксированных налогов и сборов
Штрафы за нарушения законодательства
Возможные изменения по НДС, которые повлияют на цены товаров и услуг
Госпошлины на нотариальные и судебные услуги, регистрацию транспорта, оформление доверенностей, паспортов и водительских прав также станут выше.
С 2026 года банки обязаны уведомлять налоговые органы, если:
За 3 месяца поступило более 100 переводов от разных отправителей
Общая сумма превышает 12 минимальных зарплат
Получателю придётся либо зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, либо подтвердить, что переводы не связаны с бизнесом.
Рост МРП приведёт к:
Увеличению большинства государственных выплат
Повышению пенсий
Росту штрафов и госпошлин
Увеличению налоговой нагрузки для бизнеса
Возможному удорожанию отдельных товаров и услуг
Правительство обещает опубликовать детальные расчёты и точные суммы до конца года, чтобы граждане и предприниматели могли заранее спланировать свои расходы.
