05.12.2025, 13:56

Банки Казахстана готовят серьезные нововведения: что изменится в безналичных операциях и переводах

Новости Казахстана

Национальный банк Казахстана анонсировал изменения в порядке открытия и ведения банковских счетов, а также проведения безналичных операций и переводов. Одним из ключевых нововведений станет возможность для самозанятых открывать специальные счета для работы в рамках нового налогового режима, сообщает Lada.kz. 

Фото: vecteezy.com
Фото: vecteezy.com

На портале «Открытые НПА» опубликован проект постановления, который затрагивает два ключевых направления финансовой деятельности:

  • Процедуры работы с банковскими счетами — их открытие, ведение и закрытие.

  • Безналичные расчёты и переводы — порядок проведения и контроля операций.

Что изменится для пользователей

  1. Прямые расчёты с эскроу-счетов
    При грантовом финансировании научных проектов теперь появится возможность напрямую оплачивать контрагентов с эскроу-счетов. Это нововведение направлено на более прозрачное и эффективное использование средств, особенно для коммерциализации научных и научно-технических инициатив.

  2. Специальные счета для самозанятых
    Для предпринимателей, работающих на себя, открываются специальные банковские счета в рамках нового Налогового кодекса. Эти счета будут использоваться для операций по специальному налоговому режиму, упрощая ведение бизнеса и налоговый учёт.

Сроки обсуждения и важный контекст

Поправки находятся на публичном обсуждении до 22 декабря 2025 года. Напомним, что с 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, который вводит три специальных налоговых режима:

  • для самозанятых,

  • по упрощённой декларации,

  • для крестьянских и фермерских хозяйств.

Эти изменения создают новые возможности для прозрачных расчётов, упрощают налоговый учёт и поддерживают развитие малого и среднего бизнеса.

