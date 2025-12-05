Ещё одна трагедия в стоматологии: трёхлетний ребёнок умер после операции под наркозом в Алматы

В Алматы трагически погиб трёхлетний ребёнок после посещения частной стоматологической клиники - родители подозревают медицинский персонал в халатности. После трагического случая семья обратилась в полицию, однако уголовное дело было закрыто через два месяца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube

Смерть малыша после стоматологического вмешательства

По словам тёти погибшего, операция началась утром 13 апреля и изначально была рассчитана на четыре часа, во время которых планировалось лечить 20 зубов ребёнка. Однако процедура затянулась до более чем пяти с половиной часов, проводилась под общим наркозом с применением препарата «Севоран».

«Ребёнка вынесли из операционной в 13:30 в вялом состоянии. Его отпустили домой, хотя наблюдение было необходимо», — рассказала родственница.

Применяемый препарат: «Севоран»

«Севоран» — это современный ингаляционный анестетик, который используется для общей анестезии, преимущественно у детей и пациентов, неспособных переносить лечение под местной анестезией. Он вводится через маску или назальную маску и погружает пациента в медикаментозный сон.

Однако дома состояние ребёнка резко ухудшилось: к вечеру начались судороги, он посинел. Родители вызвали скорую, но медицинская помощь задержалась, и они самостоятельно отвезли малыша в больницу, где его попытались спасти — безуспешно.

Действия полиции и закрытое дело

Сразу после смерти ребёнка полиция возбудила уголовное дело. Тем не менее через два месяца следствие было закрыто, о чём семья узнала лишь при личном визите в РОВД. По мнению родственников, расследование прошло поверхностно, и никого не привлекли к ответственности.

Семья направила в клинику досудебную претензию, отметив, что неоднократно пыталась предупредить врачей о тревожном состоянии ребёнка в день операции. Связаться с лечащим врачом напрямую им так и не удалось — общение велось только через мессенджеры.

Экспертиза и несогласие родственников

Судебно-медицинская экспертиза установила причиной смерти энцефалопатию с отёком головного мозга, возникшую на фоне почечной недостаточности и острой формы ОРВИ.

Родные малыша не согласны с заключением экспертов, утверждая, что накануне и в день операции признаков вирусного заболевания не было. Анализы крови, проведённые до стоматологического вмешательства, также не указывали на болезнь. Семья считает, что смерть могла наступить из-за длительного наркоза с применением «Севорана», что может свидетельствовать о халатности со стороны клиники.

Позиция полиции и клиники

В полиции Алматы сообщили о проведении всесторонней проверки и передаче материалов дела в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Адвокат клиники заявила, что на момент обращения ребёнка противопоказаний к наркозу не выявили, а лечение большого числа зубов под общей анестезией у детей раннего возраста является международной практикой. По словам адвоката, жизненные показатели ребёнка во время процедуры оставались стабильными, и после осмотра анестезиолога ребёнка отпустили домой.

Можно ли лечить 18–20 зубов за один сеанс?

Многие казахстанцы задаются вопросом, допустимо ли детям лечить большое количество зубов за один визит. Стоматолог Искандер Ишанов объяснил, что при использовании ингаляционного анестетика «Севоран» это считается нормальной практикой, независимо от количества зубов.

Ключевыми факторами безопасного лечения являются опыт анестезиолога, квалификация врачей и оснащение клиники. Искандер Ишанов подчеркнул, что родители должны выбирать клиники, ориентируясь не на рекламу, а на профессионализм специалистов и наличие необходимого оборудования, включая дефибриллятор и полную аптечку.

Он отметил, что универсальной нормы по количеству зубов на один сеанс не существует — объём вмешательства определяется индивидуально для каждого ребёнка с учётом состояния здоровья, обследований, переносимости анестезии и пожеланий семьи.

Предыдущие случаи

Напомним, это уже не первый подобный случай в Казахстане. Ранее в одной из частных клиник Астаны трёхлетняя девочка не пришла в сознание после лечения 18 зубов под наркозом. Процедура длилась дольше запланированного времени, и сейчас по делу уже начался суд.