05.12.2025, 14:26

В Грузии за незаконный сбыт нефти на $5,5 млн задержаны трое граждан Казахстана - комментарий "КазМунайГаза"

Новости Казахстана 0 1 392

Национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз" прокомментировала информацию о задержании своих сотрудников на Батумском нефтяном терминале в Грузии, заверив, что ситуация полностью контролируется и рабочий процесс продолжается, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Пресс-служба АО "КазТрансОйл"
© Photo : Пресс-служба АО "КазТрансОйл"

Терминал продолжает работу

Пресс-служба КМГ сообщила, что все сотрудники терминала находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять производственные задачи.

"Терминал функционирует строго в рамках законодательства Грузии", – подчеркнули в компании.

По словам представителей КМГ, права и законные интересы работников и самой компании обеспечены в полном объеме, несмотря на происходящие следственные действия.

Задержания руководства: что известно

Ранее Sputnik Грузия сообщал, что грузинская следственная служба Минфина задержала трех руководителей ООО "Батумский нефтяной терминал", граждан Казахстана. Они проходят по делу о крупной схеме незаконного сбыта нефти в обход таможни Грузии.

Подчеркивается, что задержания коснулись только руководящего состава, а остальные сотрудники продолжают работу в штатном режиме.

Связь с "КазТрансОйл"

Батумский нефтяной терминал принадлежит компании "КазТрансОйл", оператору магистральных нефтепроводов Казахстана и дочернему предприятию группы "КазМунайГаз".

В пресс-службе КМГ отметили, что в связи с требованиями закона о сохранении тайны следствия терминал воздерживается от предоставления дополнительных комментариев.

Итог

Несмотря на резонанс вокруг задержаний, деятельность терминала остается непрерывной. Компания уверяет, что ситуация находится под контролем, а права сотрудников соблюдаются полностью.

