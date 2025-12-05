В Грузии за незаконный сбыт нефти на $5,5 млн задержаны трое граждан Казахстана - комментарий "КазМунайГаза"

Национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз" прокомментировала информацию о задержании своих сотрудников на Батумском нефтяном терминале в Грузии, заверив, что ситуация полностью контролируется и рабочий процесс продолжается, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Пресс-служба КМГ сообщила, что все сотрудники терминала находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять производственные задачи.
"Терминал функционирует строго в рамках законодательства Грузии", – подчеркнули в компании.
По словам представителей КМГ, права и законные интересы работников и самой компании обеспечены в полном объеме, несмотря на происходящие следственные действия.
Ранее Sputnik Грузия сообщал, что грузинская следственная служба Минфина задержала трех руководителей ООО "Батумский нефтяной терминал", граждан Казахстана. Они проходят по делу о крупной схеме незаконного сбыта нефти в обход таможни Грузии.
Подчеркивается, что задержания коснулись только руководящего состава, а остальные сотрудники продолжают работу в штатном режиме.
Батумский нефтяной терминал принадлежит компании "КазТрансОйл", оператору магистральных нефтепроводов Казахстана и дочернему предприятию группы "КазМунайГаз".
В пресс-службе КМГ отметили, что в связи с требованиями закона о сохранении тайны следствия терминал воздерживается от предоставления дополнительных комментариев.
Несмотря на резонанс вокруг задержаний, деятельность терминала остается непрерывной. Компания уверяет, что ситуация находится под контролем, а права сотрудников соблюдаются полностью.
