05.12.2025, 14:41

Токаев поручил реформировать Налоговый кодекс без ущерба для бизнеса

Новости Казахстана 0 579

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству внести изменения в новый Налоговый кодекс так, чтобы его внедрение не создавало дополнительных трудностей для предпринимателей. По словам главы государства, необходимо тщательно проанализировать обращения бизнеса, касающиеся реализации отдельных положений документа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

«Правительству совместно с национальной палатой "Атамекен" до конца года нужно обеспечить внедрение новых норм без ущерба бизнес-сообществу. Особое внимание следует уделить совершенствованию налогового администрирования. Использование цифровых инструментов позволит снять многие вопросы, которые волнуют предпринимателей», — подчеркнул президент.

Цифровизация и прозрачность для предприятий

Токаев отметил, что в следующем году будет введен реестр казахстанских товаропроизводителей и национальный каталог товаров. Эти меры направлены на устранение проблем, включая получение отдельными компаниями необоснованных преимуществ при участии в конкурсах государственных закупок.

Президент подчеркнул, что правительство должно найти «разумный баланс» между строгим исполнением норм и поддержкой бизнеса, отметив, что это вопрос общегосударственного масштаба.

Поддержка малого бизнеса и региональная специализация

Особое внимание глава государства уделил малому бизнесу, требующему адресной поддержки:

  • Необходимо принять единую программу поддержки малого бизнеса.

  • Программа должна учитывать региональную специализацию и стимулировать локальное производство.

  • Акцент на продуктах с высокой добавленной стоимостью и современных технологиях дает ощутимые результаты.

В качестве примера Токаев привел проект «Одно село — один продукт», реализованный при содействии Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и национальной палаты "Атамекен".

«К нам поступает множество обращений с предложениями создать предприятия по переработке шкур овец и крупного рогатого скота. По неизвестным причинам этим вопросом долгие годы никто не занимался ни в правительстве, ни со стороны бизнеса», — отметил президент.

Солидарная ответственность государства и бизнеса

Глава государства подчеркнул, что эффективное взаимодействие государства и бизнеса на принципах солидарной ответственности станет ключевым фактором развития сел и малых городов.

«Все ключевые вопросы развития малого и среднего бизнеса находятся под моим личным контролем. Правительство проводит масштабную работу по активизации предпринимательства и устранению барьеров, однако остаются серьезные вызовы. Господдержка должна стимулировать расширение деятельности предпринимателей и их выход на новый уровень», — заключил Токаев.

