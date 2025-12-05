Казахстан накроет арктический антициклон: снег и гололёд на всех дорогах

Синоптики Казгидромета опубликовали свежий прогноз погоды на ближайшие дни — 6, 7 и 8 декабря. По данным специалистов, казахстанцев ждут резкие перепады температуры, снегопады и гололёд, сообщает Lada.kz со ссылкой на сообщает Lada.kz.
На большей части Казахстана погода останется нестабильной. Прохождение атмосферных фронтальных разделов принесёт осадки в виде дождя и снега.
На севере, востоке и в центральных регионах ожидаются низовые метели.
В республике прогнозируются туманы и гололёд, что создаёт повышенную опасность на дорогах.
К концу недели с района острова Новая Земля на запад Казахстана начнёт смещаться арктический антициклон. Он приведёт к значительному похолоданию по всей стране.
Синоптики предупреждают:
На северо-западе 8 декабря температура опустится до -5…-13 °C.
На севере ожидаются морозы -10…-15 °C с дальнейшим понижением.
Специалисты советуют казахстанцам быть готовыми к резкому похолоданию и соблюдать осторожность на дорогах.
