Казахстан накроет арктический антициклон: снег и гололёд на всех дорогах

Синоптики Казгидромета опубликовали свежий прогноз погоды на ближайшие дни — 6, 7 и 8 декабря. По данным специалистов, казахстанцев ждут резкие перепады температуры, снегопады и гололёд, сообщает Lada.kz.

Фото: globallookpress.com

Снег, туманы и гололёд охватят страну

На большей части Казахстана погода останется нестабильной. Прохождение атмосферных фронтальных разделов принесёт осадки в виде дождя и снега.

На севере, востоке и в центральных регионах ожидаются низовые метели.

В республике прогнозируются туманы и гололёд, что создаёт повышенную опасность на дорогах.

Арктический антициклон несёт мороз

К концу недели с района острова Новая Земля на запад Казахстана начнёт смещаться арктический антициклон. Он приведёт к значительному похолоданию по всей стране.

Синоптики предупреждают:

На северо-западе 8 декабря температура опустится до -5…-13 °C .

На севере ожидаются морозы -10…-15 °C с дальнейшим понижением.

Специалисты советуют казахстанцам быть готовыми к резкому похолоданию и соблюдать осторожность на дорогах.