Всплыли по всей стране: за поддельные дипломы в Казахстане грозит тюремный срок до двух лет - Миннауки

Министерство науки и высшего образования Казахстана выступило с официальным заявлением по поводу поддельных дипломов, активно распространяемых в сети. По информации ведомства, в стране создана единая база данных дипломов, которую невозможно подделать, сообщает Lada.kz.
"Для предотвращения незаконного оборота документов создана база данных дипломов, выданных с 1991 года", — отмечается в пресс-релизе.
В министерстве уточнили, что были утверждены стандарты оформления документов об образовании, включая уникальные серии дипломов для выпускников вузов.
Особенности новой системы:
Формирование дипломов через специальный модуль с присвоением уникального номера и QR-кода;
Доступ к системе имеют только официальные сотрудники вузов, зарегистрированные в модуле;
Генерация дипломов возможна только при наличии данных об обучающемся в информационной системе «Единая платформа высшего образования» (ЕПВО).
Документы, не содержащие уникальный номер и QR-код, считаются недействительными.
Миннауки подчеркнуло, что мониторинг поддельных документов ведется постоянно. Нарушителям грозит:
штраф;
исправительные работы;
ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.
На сегодняшний день:
выявлено 46 поддельных дипломов;
закрыто 20 интернет-ресурсов, занимавшихся незаконным изготовлением документов.
Все материалы переданы в МВД и Министерство культуры и информации.
Вузы продолжают оцифровку данных, а работодатели могут проверять дипломы через специальный сервис. Кроме того, электронная версия документа доступна в приложении Электронного правительства.
Также стала доступна услуга признания дипломов, полученных за рубежом, с выдачей электронного удостоверения о признании или мотивированного отказа.
