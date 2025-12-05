18+
05.12.2025, 17:04

Всплыли по всей стране: за поддельные дипломы в Казахстане грозит тюремный срок до двух лет - Миннауки

Новости Казахстана

Министерство науки и высшего образования Казахстана выступило с официальным заявлением по поводу поддельных дипломов, активно распространяемых в сети. По информации ведомства, в стране создана единая база данных дипломов, которую невозможно подделать, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

"Для предотвращения незаконного оборота документов создана база данных дипломов, выданных с 1991 года", — отмечается в пресс-релизе.

Новая система защиты дипломов

В министерстве уточнили, что были утверждены стандарты оформления документов об образовании, включая уникальные серии дипломов для выпускников вузов.

Особенности новой системы:

  • Формирование дипломов через специальный модуль с присвоением уникального номера и QR-кода;

  • Доступ к системе имеют только официальные сотрудники вузов, зарегистрированные в модуле;

  • Генерация дипломов возможна только при наличии данных об обучающемся в информационной системе «Единая платформа высшего образования» (ЕПВО).

Документы, не содержащие уникальный номер и QR-код, считаются недействительными.

Жесткая борьба с подделками

Миннауки подчеркнуло, что мониторинг поддельных документов ведется постоянно. Нарушителям грозит:

  • штраф;

  • исправительные работы;

  • ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

На сегодняшний день:

  • выявлено 46 поддельных дипломов;

  • закрыто 20 интернет-ресурсов, занимавшихся незаконным изготовлением документов.

Все материалы переданы в МВД и Министерство культуры и информации.

Проверка дипломов становится доступной

Вузы продолжают оцифровку данных, а работодатели могут проверять дипломы через специальный сервис. Кроме того, электронная версия документа доступна в приложении Электронного правительства.

Также стала доступна услуга признания дипломов, полученных за рубежом, с выдачей электронного удостоверения о признании или мотивированного отказа.

