Казахстан отменяет штрафы за непредоставление налоговой отчетности: бизнес вздыхает с облегчением

В Казахстане готовятся значительные изменения в налоговой системе, которые призваны облегчить жизнь предпринимателям и снизить административную нагрузку на бизнес. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Штрафы уходят в прошлое

Одним из ключевых нововведений станет отмена штрафов за непредоставление налоговой отчетности. Ранее за забывчивость или задержку с подачей документов налогоплательщикам грозили финансовые санкции. Теперь, если отчет не был предоставлен в срок, он будет восприниматься как нулевая декларация, и штрафы взиматься не будут.

«Если налогоплательщик забыл предоставить отчетность, штраф не будет предъявляться. Налоговая воспринимает такую декларацию как нулевую», – пояснил Биржанов.

Сокращение бюрократии на 30%

Еще одно значительное изменение – сокращение форм налоговой отчетности для бизнеса на 30%. Это решение призвано уменьшить бумажную волокиту, облегчить ведение учета и сэкономить время предпринимателей.

Нулевая отчетность не освобождает от обязательств

Несмотря на отмену штрафов, налогоплательщикам все равно придется объяснять свои доходы и при необходимости дополнять декларацию. Фискальные органы оставляют за собой право запросить уточнения и дополнительные сведения о доходах компании или физического лица.

Итоги нововведений

Отмена штрафов за непредставление налоговой отчетности;

Признание непредоставленных отчетов как нулевых ;

Сокращение форм отчетности на 30% ;

Сохранение обязанности объяснять доходы при необходимости.

Эти меры направлены на стимулирование предпринимательства и упрощение взаимодействия бизнеса с налоговыми органами, что может стать первым шагом к более гибкой и прозрачной системе налогообложения в Казахстане.