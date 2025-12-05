18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.49
587.73
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.12.2025, 18:56

В Казахстане приостанавливают оформление ИИН для иностранцев

Новости Казахстана 0 681

В Казахстане иностранные граждане временно не смогут оформить индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Об этом сообщили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Причина приостановки

В ведомстве пояснили, что временная недоступность услуги связана с плановыми работами на стороне государственных органов.

«Уважаемые услугополучатели! Сообщаем, что в связи с проведением плановых работ на стороне госоргана с 09:00 6 декабря до 09:00 8 декабря будет недоступна услуга по формированию ИИН для иностранных граждан. Приносим извинения за временные неудобства», — уточнили в пресс-службе.

Где обычно оформляют ИИН

Индивидуальный идентификационный номер можно оформить через:

  • Центры обслуживания населения (ЦОН);

  • Порталы egov / егов;

  • Систему цифровых документов с использованием ЭЦП (электронной цифровой подписи).

Что важно знать иностранцам

  • Услуга будет полностью недоступна с 09:00 6 декабря до 09:00 8 декабря 2025 года;

  • После окончания технических работ оформление ИИН возобновится в обычном режиме;

  • Жителям и иностранцам рекомендуется планировать визиты в ЦОН и работу с eGov заранее, чтобы избежать задержек.

Эта временная пауза не влияет на уже оформленные ИИН и не требует дополнительных действий со стороны граждан.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь