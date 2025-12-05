В Казахстане приостанавливают оформление ИИН для иностранцев

В Казахстане иностранные граждане временно не смогут оформить индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Об этом сообщили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В ведомстве пояснили, что временная недоступность услуги связана с плановыми работами на стороне государственных органов.
«Уважаемые услугополучатели! Сообщаем, что в связи с проведением плановых работ на стороне госоргана с 09:00 6 декабря до 09:00 8 декабря будет недоступна услуга по формированию ИИН для иностранных граждан. Приносим извинения за временные неудобства», — уточнили в пресс-службе.
Индивидуальный идентификационный номер можно оформить через:
Центры обслуживания населения (ЦОН);
Порталы egov / егов;
Систему цифровых документов с использованием ЭЦП (электронной цифровой подписи).
Услуга будет полностью недоступна с 09:00 6 декабря до 09:00 8 декабря 2025 года;
После окончания технических работ оформление ИИН возобновится в обычном режиме;
Жителям и иностранцам рекомендуется планировать визиты в ЦОН и работу с eGov заранее, чтобы избежать задержек.
Эта временная пауза не влияет на уже оформленные ИИН и не требует дополнительных действий со стороны граждан.
