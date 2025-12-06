В Казахстане подняли тревогу: родителей срочно просят проверить прививки детей из-за опасной болезни

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля выступил с обращением к родителям Казахстана, призвав срочно проверить наличие прививки от кори у детей или — при отсутствии — пройти вакцинацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По информации ведомства, родители должны убедиться, что ребенок получил обязательные дозы вакцины в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. При выявлении отсутствующей вакцинации специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.
Комитет подчеркивает, что корь остается одной из самых заразных инфекций, быстро распространяющихся среди неиммунизированных детей и взрослых.
Санитарные врачи напоминают: корь может приводить к тяжелым осложнениям, включая:
воспаление легких (пневмонию);
воспаление головного мозга (энцефалит);
нарушение слуха;
поражение нервной системы.
Высокая скорость распространения вируса делает коллективный иммунитет особенно важным — даже один непривитый ребенок может стать звеном в цепочке массового заражения.
В Комитете подчеркнули, что никаких альтернатив у профилактики кори нет: только своевременная вакцинация формирует устойчивый и долговременный иммунитет.
Иммунизация проводится строго по Национальному календарю, который определяет:
возраст ребенка для введения первой и второй дозы вакцины;
возможные ревакцинации;
порядок получения прививки при нарушении графика.
Санитарные службы напомнили, что вакцину можно получить бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления.
Специалисты обращаются ко всем семьям с призывом:
проверить прививочный статус своего ребенка;
при необходимости — своевременно пройти вакцинацию;
не откладывать обращение в медучреждение, если обнаружена пропущенная прививка.
Санитарный комитет предупреждает: чем больше детей остаются без защиты, тем выше риск вспышек опасного заболевания.
