В Казахстане подняли тревогу: родителей срочно просят проверить прививки детей из-за опасной болезни

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля выступил с обращением к родителям Казахстана, призвав срочно проверить наличие прививки от кори у детей или — при отсутствии — пройти вакцинацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Усиленное внимание к прививкам на фоне роста рисков

По информации ведомства, родители должны убедиться, что ребенок получил обязательные дозы вакцины в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. При выявлении отсутствующей вакцинации специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Комитет подчеркивает, что корь остается одной из самых заразных инфекций, быстро распространяющихся среди неиммунизированных детей и взрослых.

Почему корь считают опасной болезнью

Санитарные врачи напоминают: корь может приводить к тяжелым осложнениям, включая:

воспаление легких (пневмонию);

воспаление головного мозга (энцефалит);

нарушение слуха;

поражение нервной системы.

Высокая скорость распространения вируса делает коллективный иммунитет особенно важным — даже один непривитый ребенок может стать звеном в цепочке массового заражения.

Вакцинация — единственная надежная защита

В Комитете подчеркнули, что никаких альтернатив у профилактики кори нет: только своевременная вакцинация формирует устойчивый и долговременный иммунитет.

Иммунизация проводится строго по Национальному календарю, который определяет:

возраст ребенка для введения первой и второй дозы вакцины;

возможные ревакцинации;

порядок получения прививки при нарушении графика.

Санитарные службы напомнили, что вакцину можно получить бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления.

Призыв к родителям

Специалисты обращаются ко всем семьям с призывом:

проверить прививочный статус своего ребенка;

при необходимости — своевременно пройти вакцинацию;

не откладывать обращение в медучреждение, если обнаружена пропущенная прививка.

Санитарный комитет предупреждает: чем больше детей остаются без защиты, тем выше риск вспышек опасного заболевания.