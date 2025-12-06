Токаев учредил новую специальную награду

В Казахстане появилась новая престижная награда для бизнесменов, проявивших исключительную социальную ответственность и активное участие в благотворительности. Президент страны Касым-Жомарт Токаев официально учредил орден «Мейірім» («Милосердие»), который станет символом признания заслуг предпринимателей перед обществом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: Акорда

Торжественная церемония и важные объявления

5 декабря, в пятницу, глава государства выступил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз», а также победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана». В своем обращении Токаев подчеркнул, что государство высоко ценит вклад предпринимателей не только в экономику, но и в социальную сферу страны.

Орден «Мейірім» — знак уважения и признания

«Мною учреждена специальная награда — орден «Мейірім», которого будут удостаиваться предприниматели, проявившие себя на ниве благотворительности и социальной ответственности. Полагаю, некоторые из присутствующих здесь предпринимателей уже в следующем году будут награждены этим высоким по статусу орденом. Это станет знаком особого уважения ко всем представителям бизнеса в нашей стране», — отметил Токаев.

Орден «Мейірім» станет не только символом признания заслуг, но и стимулом для развития корпоративной социальной ответственности в Казахстане.

Новый праздник в календаре

Помимо этого, президент напомнил, что 29 октября официально будет отмечаться как День предпринимателей Казахстана. Этот шаг направлен на укрепление статуса предпринимательства и признание его важнейшей роли в развитии государства.