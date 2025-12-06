«Пришелец за рулем» устроил массовый таран в Алматы и скрылся с места ДТП (видео)

Вчера, 5 декабря 2025 года, в Алматы произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль на высокой скорости столкнулся сразу с несколькими машинами и скрылся с места. Очевидцы засняли происходящее на видео, которое позже появилось в Instagram на странице EGOV.PRESS, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: drive2.ru

Шокирующий инцидент на улицах города

На кадрах видно, как водитель, не соблюдая правила дорожного движения, проносится по улице, создавая угрозу жизни и имуществу других участников движения.

"Начальника ДП города Алматы убедительно просим найти этих "пришельцев за рулем" автомобиля и публично привлечь их к ответственности по всей строгости закона", - говорится в подписи к посту.

Полиция начинает проверку

В Департаменте полиции Алматы подтвердили, что инцидент находится на контроле и проводится проверка.

«Личность водителя и все обстоятельства его нарушений будут установлены, после чего действиям будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями законодательства», — заявили правоохранители.

Принцип неотвратимости наказания

В полиции подчеркнули, что неотвратимость наказания остаётся ключевым принципом обеспечения безопасности на дорогах. Любые сознательные и демонстративные нарушения правил дорожного движения недопустимы.

«Призываем всех участников движения строго соблюдать ПДД. Дорога не прощает ошибок, а цена беспечности может быть слишком высокой», — отметили в ДП Алматы.

Внимание к видео

Отметим, что в опубликованном ролике присутствует нецензурная лексика, поэтому просмотр рекомендуется только взрослым пользователям.