06.12.2025, 08:44

«Цитадель»: история потомков защитника Брестской крепости из Казахстана на большом экране

Новости Казахстана

В столице России состоялась долгожданная премьера фильма «Цитадель», рассказывающего о потомках казахстанского воина, защищавшего Брестскую крепость во время Великой Отечественной войны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Кадр из видео
Кадр из видео

Премьера с официальными выступлениями

Перед показом картины с речью выступили высокие гости:

  • Евгений Примаков, глава Россотрудничества, назвал фильм «фантастическим»;

  • Даурен Абаев, посол Казахстана в России, подчеркнул неразрывную связь времен и общность истории между странами.

Фильм стал примером совместного творческого проекта сразу трёх стран: Казахстана, России и Беларуси, охватывая истории четырёх поколений одной семьи.

История создания: от Чукотки до Шымкента и Беларуси

Режиссёр картины, Алексей Никулин, рассказал, что фильм родился из цепи неожиданных событий.
Началось всё с комсомольского билета на казахском языке, найденного поисковиками на Чукотке. Это открытие привело режиссёра в Шымкент, где он познакомился с потомками героя и вместе с ними продолжил путь в Беларусь.

Шымкент ждёт премьеру

Жители родного города героя увидят фильм уже 13 декабря, когда картина будет показана в Шымкенте.

Фильм «Цитадель» соединяет историю войны, семейные судьбы и международное сотрудничество, напоминая о том, что прошлое и настоящее тесно переплетены.

2
0
0
