Очередь рушится: десятки тысяч казахстанцев могут остаться без квартир: причины

АО «Отбасы банк» кардинально пересмотрел систему распределения арендного жилья среди очередников, что вызвало настоящий резонанс в обществе. Официальное объяснение изменений прозвучало на заседании Мажилиса 5 декабря от председателя правления банка Ляззат Ибрагимовой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По словам Ляззат Ибрагимовой, первоначальные списки очередников банк получил по номерам ИИН, без проведения полноценной проверки данных.
«Мы получили списки, но проблема оказалась глубже. У нас отсутствуют актуальные номера телефонов, не совпадают сведения о прописке и составе семьи. Четыре месяца мы проводим огромную работу по актуализации данных, но сталкиваемся с отказом очередников давать согласие на обработку персональных данных», — пояснила Ибрагимова.
На момент 30 ноября 2025 года лишь 14% очередников (92 092 из 642 тыс.) предоставили необходимое согласие.
Руководитель банка подчеркнула, что многие очередники уже не соответствуют критериям господдержки:
военнослужащие;
госслужащие;
бюджетники;
семьи, у которых за время ожидания выросли дети или уже куплено жилье.
Такие люди осознают, что получат отказ, но их отказ от предоставления согласия блокирует очередь для других участников. В системе действует принцип: «Кто раньше пришел — тот и получает жильё», а задержки одного участника тормозят обработку всей очереди.
«Если система не сможет обработать всех очередников 2007 года, мы не сможем перейти к очередникам 2008 года. Иногда на поиск одного человека уходят по две-три недели», — рассказала Ибрагимова.
Для ускорения процесса банк принял административное решение:
С 8 декабря 2025 года внесены изменения в приказ Министерства промышленности и строительства;
Если человек не предоставляет согласие на обработку персональных данных, система автоматически переходит к очередникам следующего года;
Иначе процесс распределения арендного жилья мог бы растянуться на годы.
«Мы больше не можем ждать, иначе распределение жилья будет занимать десятилетиями», — резюмировала председатель правления.
Нововведение означает, что часть очередников, которые ранее могли претендовать на арендное жильё, рискует быть исключена из процесса, а те, кто готов предоставить данные и согласие, получат шанс быстрее.
Эксперты отмечают, что изменения могут кардинально ускорить процесс распределения арендного жилья, но также вызовут волну недовольства среди «застрявших» в очереди граждан.
