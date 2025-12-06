Очередь рушится: десятки тысяч казахстанцев могут остаться без квартир: причины

АО «Отбасы банк» кардинально пересмотрел систему распределения арендного жилья среди очередников, что вызвало настоящий резонанс в обществе. Официальное объяснение изменений прозвучало на заседании Мажилиса 5 декабря от председателя правления банка Ляззат Ибрагимовой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: berestovitsa.gov.by

Почему изменились правила

По словам Ляззат Ибрагимовой, первоначальные списки очередников банк получил по номерам ИИН, без проведения полноценной проверки данных.

«Мы получили списки, но проблема оказалась глубже. У нас отсутствуют актуальные номера телефонов, не совпадают сведения о прописке и составе семьи. Четыре месяца мы проводим огромную работу по актуализации данных, но сталкиваемся с отказом очередников давать согласие на обработку персональных данных», — пояснила Ибрагимова.

На момент 30 ноября 2025 года лишь 14% очередников (92 092 из 642 тыс.) предоставили необходимое согласие.

Кто не сможет претендовать на арендное жилье

Руководитель банка подчеркнула, что многие очередники уже не соответствуют критериям господдержки:

военнослужащие;

госслужащие;

бюджетники;

семьи, у которых за время ожидания выросли дети или уже куплено жилье.

Такие люди осознают, что получат отказ, но их отказ от предоставления согласия блокирует очередь для других участников. В системе действует принцип: «Кто раньше пришел — тот и получает жильё», а задержки одного участника тормозят обработку всей очереди.

«Если система не сможет обработать всех очередников 2007 года, мы не сможем перейти к очередникам 2008 года. Иногда на поиск одного человека уходят по две-три недели», — рассказала Ибрагимова.

Как решают проблему

Для ускорения процесса банк принял административное решение:

С 8 декабря 2025 года внесены изменения в приказ Министерства промышленности и строительства;

Если человек не предоставляет согласие на обработку персональных данных, система автоматически переходит к очередникам следующего года ;

Иначе процесс распределения арендного жилья мог бы растянуться на годы.

«Мы больше не можем ждать, иначе распределение жилья будет занимать десятилетиями», — резюмировала председатель правления.

Последствия для казахстанцев

Нововведение означает, что часть очередников, которые ранее могли претендовать на арендное жильё, рискует быть исключена из процесса, а те, кто готов предоставить данные и согласие, получат шанс быстрее.

Эксперты отмечают, что изменения могут кардинально ускорить процесс распределения арендного жилья, но также вызовут волну недовольства среди «застрявших» в очереди граждан.