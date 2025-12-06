Где появится вторая АЭС в Казахстане: власти назвали район строительства и представили первые детали проекта

В селе Улкен Жамбылского района Алматинской области 5 декабря состоялись публичные слушания, посвящённые будущему размещению второй атомной электростанции Казахстана. На обсуждение пришли местные жители, представители общественности, депутаты маслихата, специалисты Агентства РК по атомной энергии и профильных научных организаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
Ключевым итогом встречи стало разъяснение позиции государства: Межведомственная комиссия по развитию атомной отрасли рекомендовала Жамбылский район как основной район для строительства второй АЭС.
Участникам слушаний представили результаты исследований, проведённых для выбора оптимальной площадки. Специалисты рассказали о:
технических параметрах будущей станции;
оценке геологических и экологических условий;
мерах безопасности и многоуровневой системе защиты реактора;
прогнозируемых социально-экономических эффектах для региона.
В Агентстве подчеркнули, что используются современные реакторные технологии, соответствующие международным нормам и включающие комплексные решения по безопасности.
Местные жители высказали поддержку проекту, отметив его возможное влияние на:
создание новых рабочих мест;
развитие инфраструктуры;
сокращение энергодефицита в Алматинской области и в стране в целом.
Итоги обсуждения направят на рассмотрение маслихата Алматинской области.
Работа над проектом второй станции является продолжением масштабной трансформации энергетического сектора. Параллельно в районе первой АЭС «Балқаш», также расположенной возле Улкена, продолжаются инженерно-изыскательские работы. Оба проекта — часть стратегии Казахстана по укреплению энергетической безопасности и развитию атомной отрасли.
Напомним, в июне 2025 года Агентство РК по атомной энергии объявило результаты отбора инвесторов и подрядчиков:
Первую АЭС будет строить российский «Росатом»;
Вторую АЭС доверили китайской государственной корпорации CNNC.
Оба проекта рассматриваются как ключевые для долгосрочного обеспечения страны стабильной и низкоуглеродной энергией.
