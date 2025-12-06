Где появится вторая АЭС в Казахстане: власти назвали район строительства и представили первые детали проекта

В селе Улкен Жамбылского района Алматинской области 5 декабря состоялись публичные слушания, посвящённые будущему размещению второй атомной электростанции Казахстана. На обсуждение пришли местные жители, представители общественности, депутаты маслихата, специалисты Агентства РК по атомной энергии и профильных научных организаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: drawdown.org

Публичные слушания в Улкене подтвердили выбор площадки

Ключевым итогом встречи стало разъяснение позиции государства: Межведомственная комиссия по развитию атомной отрасли рекомендовала Жамбылский район как основной район для строительства второй АЭС.

Какие данные представили населению

Участникам слушаний представили результаты исследований, проведённых для выбора оптимальной площадки. Специалисты рассказали о:

технических параметрах будущей станции;

оценке геологических и экологических условий;

мерах безопасности и многоуровневой системе защиты реактора;

прогнозируемых социально-экономических эффектах для региона.

В Агентстве подчеркнули, что используются современные реакторные технологии, соответствующие международным нормам и включающие комплексные решения по безопасности.

Реакция жителей: поддержка и ожидания

Местные жители высказали поддержку проекту, отметив его возможное влияние на:

создание новых рабочих мест;

развитие инфраструктуры;

сокращение энергодефицита в Алматинской области и в стране в целом.

Итоги обсуждения направят на рассмотрение маслихата Алматинской области.

Связь с национальной стратегией

Работа над проектом второй станции является продолжением масштабной трансформации энергетического сектора. Параллельно в районе первой АЭС «Балқаш», также расположенной возле Улкена, продолжаются инженерно-изыскательские работы. Оба проекта — часть стратегии Казахстана по укреплению энергетической безопасности и развитию атомной отрасли.

Кто построит казахстанские АЭС

Напомним, в июне 2025 года Агентство РК по атомной энергии объявило результаты отбора инвесторов и подрядчиков:

Первую АЭС будет строить российский «Росатом» ;

Вторую АЭС доверили китайской государственной корпорации CNNC.

Оба проекта рассматриваются как ключевые для долгосрочного обеспечения страны стабильной и низкоуглеродной энергией.