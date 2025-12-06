Ставки по депозитам подскочили в Казахстане – рекомендации для вкладчиков

Казахстанские банки активно реагируют на решения Национального банка и повышают ставки по депозитам. После октябрьского повышения базовой ставки на рынке вкладов наблюдается настоящий «гонка доходности», сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

ФОТО: © Depositphotos.com/amixstudio

Почему банки повышают ставки

Каждый банк сам определяет условия по депозитам, учитывая:

базовую ставку Нацбанка;

ставки конкурентов;

необходимость сохранить прибыльность.

28 ноября Нацбанк оставил базовую ставку на уровне 18%, но банки продолжили корректировать ставки к концу ноября и началу декабря. Напомним, что базовая ставка — ключевой инструмент денежно-кредитной политики, влияющий на проценты по кредитам и депозитам. Эффект на инфляцию проявляется через 12–18 месяцев, поэтому краткосрочно влияние ограничено.

Виды депозитов и их особенности

Несрочные депозиты — самый популярный вариант среди казахстанцев. Они позволяют снимать и пополнять средства в пределах неснижаемого остатка. Процентная ставка близка к базовой ставке Нацбанка.

Срочные депозиты — компромисс между несрочным и сберегательным вкладом. Процент выше, чем у несрочного депозита, при этом средства управляются гибче, чем в сберегательном вкладе.

Сберегательные депозиты — безотзывные, подходят тем, кто готов «заморозить» деньги на срок вклада. Частичное снятие невозможно, а при досрочном расторжении договора вклад теряет вознаграждение.

Депозиты с плавающей ставкой — процент меняется вместе с базовым показателем (например, базовой ставкой или инфляцией). Надбавка банка («спред») фиксируется при оформлении.

Что происходит на рынке вкладов

КФГД отмечает: повышение ставок продолжается. Часть банков подняла проценты ещё в октябре, остальные — после того, как Нацбанк оставил ставку на уровне 18%. Важно помнить: базовая ставка — ориентир, но каждая финансовая организация учитывает собственную стратегию.

Где ставки выросли сильнее всего

Весной лидировали несрочные депозиты. Сейчас наибольший рост наблюдается по:

срочным вкладам с ограничениями на снятие и пополнение;

сберегательным вкладам без возможности пополнения.

Процентная доходность таких депозитов достигает 20% годовых. Для вкладчиков это привлекательное предложение, если они готовы заморозить средства на срок, но важно учитывать ограниченную гибкость.

Конкуренция усиливается — вкладчику на руку

На рынок вошли два новых банка, увеличив количество предложений по срочным вкладам с четырёх до семи. Это вынуждает банки улучшать условия и предлагает вкладчикам больше выбора.

Реальная доходность вкладов

Инфляция в ноябре составила 12,4%, а доходность по тенговым вкладам достигает 20%, что позволяет сохранить реальную прибыльность вложений.

На что обратить внимание при выборе депозита

КФГД рекомендует учитывать не только ставку:

условия пополнения;

возможность частичного или полного снятия средств;

правила продления депозита;

максимальную сумму гарантии КФГД;

финансовую устойчивость банка.

Лимиты гарантии КФГД:

Сберегательные депозиты в тенге — до 20 млн тенге.

Прочие депозиты в тенге — до 10 млн тенге.

Депозиты в иностранной валюте — до 5 млн тенге.

Если у вкладчика несколько разных вкладов в одном банке, выплаты осуществляются по каждому виду в пределах лимита, но не более 20 млн тенге в совокупности.