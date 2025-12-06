Ставки по депозитам подскочили в Казахстане – рекомендации для вкладчиков

Казахстанские банки активно реагируют на решения Национального банка и повышают ставки по депозитам. После октябрьского повышения базовой ставки на рынке вкладов наблюдается настоящий «гонка доходности», сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Каждый банк сам определяет условия по депозитам, учитывая:
базовую ставку Нацбанка;
ставки конкурентов;
необходимость сохранить прибыльность.
28 ноября Нацбанк оставил базовую ставку на уровне 18%, но банки продолжили корректировать ставки к концу ноября и началу декабря. Напомним, что базовая ставка — ключевой инструмент денежно-кредитной политики, влияющий на проценты по кредитам и депозитам. Эффект на инфляцию проявляется через 12–18 месяцев, поэтому краткосрочно влияние ограничено.
Несрочные депозиты — самый популярный вариант среди казахстанцев. Они позволяют снимать и пополнять средства в пределах неснижаемого остатка. Процентная ставка близка к базовой ставке Нацбанка.
Срочные депозиты — компромисс между несрочным и сберегательным вкладом. Процент выше, чем у несрочного депозита, при этом средства управляются гибче, чем в сберегательном вкладе.
Сберегательные депозиты — безотзывные, подходят тем, кто готов «заморозить» деньги на срок вклада. Частичное снятие невозможно, а при досрочном расторжении договора вклад теряет вознаграждение.
Депозиты с плавающей ставкой — процент меняется вместе с базовым показателем (например, базовой ставкой или инфляцией). Надбавка банка («спред») фиксируется при оформлении.
КФГД отмечает: повышение ставок продолжается. Часть банков подняла проценты ещё в октябре, остальные — после того, как Нацбанк оставил ставку на уровне 18%. Важно помнить: базовая ставка — ориентир, но каждая финансовая организация учитывает собственную стратегию.
Весной лидировали несрочные депозиты. Сейчас наибольший рост наблюдается по:
срочным вкладам с ограничениями на снятие и пополнение;
сберегательным вкладам без возможности пополнения.
Процентная доходность таких депозитов достигает 20% годовых. Для вкладчиков это привлекательное предложение, если они готовы заморозить средства на срок, но важно учитывать ограниченную гибкость.
На рынок вошли два новых банка, увеличив количество предложений по срочным вкладам с четырёх до семи. Это вынуждает банки улучшать условия и предлагает вкладчикам больше выбора.
Инфляция в ноябре составила 12,4%, а доходность по тенговым вкладам достигает 20%, что позволяет сохранить реальную прибыльность вложений.
КФГД рекомендует учитывать не только ставку:
условия пополнения;
возможность частичного или полного снятия средств;
правила продления депозита;
максимальную сумму гарантии КФГД;
финансовую устойчивость банка.
Лимиты гарантии КФГД:
Сберегательные депозиты в тенге — до 20 млн тенге.
Прочие депозиты в тенге — до 10 млн тенге.
Депозиты в иностранной валюте — до 5 млн тенге.
Если у вкладчика несколько разных вкладов в одном банке, выплаты осуществляются по каждому виду в пределах лимита, но не более 20 млн тенге в совокупности.
