18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.49
587.73
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.12.2025, 14:05

Казахстан меняет армию до основания

Новости Казахстана 0 1 043

Правительство Казахстана приступает к масштабной реформе Вооружённых сил, которая затронет дисциплину, правопорядок и социальную защиту военнослужащих. Обновление законодательства и внедрение технологий создадут новые стандарты контроля и поддержки личного состава, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Цифровой контроль и перераспределение полномочий

Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил о предстоящей реформе в ответ на депутатский запрос, подчеркнув, что речь идёт о системной трансформации подходов к обеспечению безопасности и порядку в армии.

По поручению президента, правительство уже направило в мажилис три законопроекта, которые станут основой изменений. Они охватывают:

  • профилактику правонарушений,

  • корректировку административного законодательства,

  • четкое распределение ответственности между командованием, военной полицией и другими уполномоченными структурами.

Ключевой элемент реформы – использование технологий: внедрение цифровых методов контроля дисциплины и мониторинга поведения военнослужащих.

Программа «Цифровая профилактика»

С 2025 года стартует межведомственная инициатива «Цифровая профилактика». Её главная цель – создать цифровую инфраструктуру для наблюдения за соблюдением дисциплины:

  • интеграция видеокамер на объектах,

  • анализ данных с помощью искусственного интеллекта,

  • формирование единой базы дисциплинарных нарушений.

Параллельно реализуется программа «Закон и порядок в армии», направленная на повышение уровня служебной и правовой культуры среди личного состава.

Самовольный уход из части: прежние меры остаются

Правительство уточняет, что ответственность за самовольный уход из части или места службы усиливаться не будет.

«Текущие нормы уже предусматривают широкий спектр санкций – от административных мер до лишения свободы сроком до пяти лет», – отметили в Кабинете министров.

Военные структуры продолжают мониторинг подобных случаев и анализ причин нарушений дисциплины, чтобы корректировать меры профилактики.

Контрактники и социальные гарантии

В 2025 году вступили в силу поправки в закон о военной службе и статусе военнослужащих. Теперь военнослужащие, уволенные по отрицательным мотивам, смогут повторно поступить на контракт только через два года.

В парламенте создана рабочая группа, изучающая проблемные вопросы:

  • предоставление декретных отпусков мужчинам-военнослужащим,

  • злоупотребления социальными гарантиями,

  • обновление порядка увольнения.

По итогам обсуждений предлагаемые изменения будут оформлены в виде законопроектов.

Психологическая защита и оценка рисков

Подготовка военных психологов теперь проходит по обновлённым образовательным стандартам с применением валидированных инструментов диагностики:

  • PHQ-9,

  • GAD-7,

  • шкалы благополучия.

Минздрав утвердил Дорожную карту по профилактике суицидов на 2026–2028 годы. Особое внимание уделяется Вооружённым силам, где в 2025 году погибло как минимум трое военнослужащих.

Ранее Минобороны заявляло, что большинство трагических случаев связано с семейными проблемами, а не с дедовщиной, но общественный резонанс сохраняется высоким.

Новая система обучения и военно-патриотическое воспитание

Для сержантов и контрактников создаются единые образовательные программы с акцентом на практические навыки. Среди новых форматов обучения:

  • мастер-классы,

  • тренинговые занятия,

  • лекции и дискуссии,

  • деловые игры.

Эти подходы интегрированы в долгосрочную концепцию военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры по предотвращению гибели и травм военнослужащих, подчеркнув личную ответственность руководителей подразделений.

4
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь