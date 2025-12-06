Казахстан меняет армию до основания

Правительство Казахстана приступает к масштабной реформе Вооружённых сил, которая затронет дисциплину, правопорядок и социальную защиту военнослужащих. Обновление законодательства и внедрение технологий создадут новые стандарты контроля и поддержки личного состава, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.
Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил о предстоящей реформе в ответ на депутатский запрос, подчеркнув, что речь идёт о системной трансформации подходов к обеспечению безопасности и порядку в армии.
По поручению президента, правительство уже направило в мажилис три законопроекта, которые станут основой изменений. Они охватывают:
профилактику правонарушений,
корректировку административного законодательства,
четкое распределение ответственности между командованием, военной полицией и другими уполномоченными структурами.
Ключевой элемент реформы – использование технологий: внедрение цифровых методов контроля дисциплины и мониторинга поведения военнослужащих.
С 2025 года стартует межведомственная инициатива «Цифровая профилактика». Её главная цель – создать цифровую инфраструктуру для наблюдения за соблюдением дисциплины:
интеграция видеокамер на объектах,
анализ данных с помощью искусственного интеллекта,
формирование единой базы дисциплинарных нарушений.
Параллельно реализуется программа «Закон и порядок в армии», направленная на повышение уровня служебной и правовой культуры среди личного состава.
Правительство уточняет, что ответственность за самовольный уход из части или места службы усиливаться не будет.
«Текущие нормы уже предусматривают широкий спектр санкций – от административных мер до лишения свободы сроком до пяти лет», – отметили в Кабинете министров.
Военные структуры продолжают мониторинг подобных случаев и анализ причин нарушений дисциплины, чтобы корректировать меры профилактики.
В 2025 году вступили в силу поправки в закон о военной службе и статусе военнослужащих. Теперь военнослужащие, уволенные по отрицательным мотивам, смогут повторно поступить на контракт только через два года.
В парламенте создана рабочая группа, изучающая проблемные вопросы:
предоставление декретных отпусков мужчинам-военнослужащим,
злоупотребления социальными гарантиями,
обновление порядка увольнения.
По итогам обсуждений предлагаемые изменения будут оформлены в виде законопроектов.
Подготовка военных психологов теперь проходит по обновлённым образовательным стандартам с применением валидированных инструментов диагностики:
PHQ-9,
GAD-7,
шкалы благополучия.
Минздрав утвердил Дорожную карту по профилактике суицидов на 2026–2028 годы. Особое внимание уделяется Вооружённым силам, где в 2025 году погибло как минимум трое военнослужащих.
Ранее Минобороны заявляло, что большинство трагических случаев связано с семейными проблемами, а не с дедовщиной, но общественный резонанс сохраняется высоким.
Для сержантов и контрактников создаются единые образовательные программы с акцентом на практические навыки. Среди новых форматов обучения:
мастер-классы,
тренинговые занятия,
лекции и дискуссии,
деловые игры.
Эти подходы интегрированы в долгосрочную концепцию военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры по предотвращению гибели и травм военнослужащих, подчеркнув личную ответственность руководителей подразделений.
