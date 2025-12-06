Казахстан меняет армию до основания

Правительство Казахстана приступает к масштабной реформе Вооружённых сил, которая затронет дисциплину, правопорядок и социальную защиту военнослужащих. Обновление законодательства и внедрение технологий создадут новые стандарты контроля и поддержки личного состава, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: gov.kz

Цифровой контроль и перераспределение полномочий

Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил о предстоящей реформе в ответ на депутатский запрос, подчеркнув, что речь идёт о системной трансформации подходов к обеспечению безопасности и порядку в армии.

По поручению президента, правительство уже направило в мажилис три законопроекта, которые станут основой изменений. Они охватывают:

профилактику правонарушений,

корректировку административного законодательства,

четкое распределение ответственности между командованием, военной полицией и другими уполномоченными структурами.

Ключевой элемент реформы – использование технологий: внедрение цифровых методов контроля дисциплины и мониторинга поведения военнослужащих.

Программа «Цифровая профилактика»

С 2025 года стартует межведомственная инициатива «Цифровая профилактика». Её главная цель – создать цифровую инфраструктуру для наблюдения за соблюдением дисциплины:

интеграция видеокамер на объектах,

анализ данных с помощью искусственного интеллекта,

формирование единой базы дисциплинарных нарушений.

Параллельно реализуется программа «Закон и порядок в армии», направленная на повышение уровня служебной и правовой культуры среди личного состава.

Самовольный уход из части: прежние меры остаются

Правительство уточняет, что ответственность за самовольный уход из части или места службы усиливаться не будет.

«Текущие нормы уже предусматривают широкий спектр санкций – от административных мер до лишения свободы сроком до пяти лет», – отметили в Кабинете министров.

Военные структуры продолжают мониторинг подобных случаев и анализ причин нарушений дисциплины, чтобы корректировать меры профилактики.

Контрактники и социальные гарантии

В 2025 году вступили в силу поправки в закон о военной службе и статусе военнослужащих. Теперь военнослужащие, уволенные по отрицательным мотивам, смогут повторно поступить на контракт только через два года.

В парламенте создана рабочая группа, изучающая проблемные вопросы:

предоставление декретных отпусков мужчинам-военнослужащим,

злоупотребления социальными гарантиями,

обновление порядка увольнения.

По итогам обсуждений предлагаемые изменения будут оформлены в виде законопроектов.

Психологическая защита и оценка рисков

Подготовка военных психологов теперь проходит по обновлённым образовательным стандартам с применением валидированных инструментов диагностики:

PHQ-9,

GAD-7,

шкалы благополучия.

Минздрав утвердил Дорожную карту по профилактике суицидов на 2026–2028 годы. Особое внимание уделяется Вооружённым силам, где в 2025 году погибло как минимум трое военнослужащих.

Ранее Минобороны заявляло, что большинство трагических случаев связано с семейными проблемами, а не с дедовщиной, но общественный резонанс сохраняется высоким.

Новая система обучения и военно-патриотическое воспитание

Для сержантов и контрактников создаются единые образовательные программы с акцентом на практические навыки. Среди новых форматов обучения:

мастер-классы,

тренинговые занятия,

лекции и дискуссии,

деловые игры.

Эти подходы интегрированы в долгосрочную концепцию военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры по предотвращению гибели и травм военнослужащих, подчеркнув личную ответственность руководителей подразделений.