Пограничник и ребёнок погибли на заставе «Нарынкол» в Казахстане

Трагедия на погранзаставе «Нарынкол» потрясла местное сообщество и органы безопасности Казахстана. В результате возгорания служебного дома погиб военнослужащий и его ребёнок, Lada.kz со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Фото: кадр YouTube

Хронология происшествия

По данным пограничной службы, пожар возник 6 декабря на территории служебного дома погранзаставы. Благодаря оперативным действиям ДЧС возгорание удалось ликвидировать, однако, к сожалению, спасти жизни военнослужащего и его ребёнка не удалось.

Начало расследования

В связи с происшествием было начато досудебное расследование, целью которого является установление причин возгорания и всех обстоятельств трагедии. Специалисты Комитета национальной безопасности и ДЧС совместно работают над выяснением деталей инцидента.

Реакция пограничной службы

Пограничная служба Казахстана выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим и членам семьи оказывается необходимая поддержка, в том числе психологическая и материальная помощь.

Последствия для пограничной службы

Трагедия на заставе «Нарынкол» вновь подчёркивает важность строгого соблюдения правил пожарной безопасности на объектах военного назначения и необходимость усиленного контроля за жилыми и служебными помещениями.