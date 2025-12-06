Банки в Казахстане начали скрытую проверку населения

С 2026 года казахстанцы, планирующие взять банковский кредит, столкнутся с новым финансовым барьером – коэффициентом долга к доходу (КДД). Как сообщили в Национальном банке, введение этого показателя призвано сдерживать стремительный рост потребительского кредитования и снижать риски, связанные с чрезмерной долговой нагрузкой населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Что такое КДД и зачем он нужен

Коэффициент долга к доходу показывает отношение всех непогашенных займов клиента к его годовому доходу, включая планируемый кредит. Этот инструмент позволяет банкам оценивать, насколько заемщик способен обслуживать суммарный объем долгов в долгосрочной перспективе.

В Нацбанке подчеркнули:

КДД поможет предотвратить чрезмерное накопление долгов и возможные финансовые трудности клиентов.

Анализируются данные о разных категориях заемщиков и влияние показателя на кредитную активность банков.

Совместно с банковским сектором прорабатываются нормативные значения коэффициента, чтобы найти баланс между доступностью кредитов и финансовой безопасностью.

Как это повлияет на заемщиков

Для тех, у кого долговая нагрузка умеренная, доступность кредитов сохранится .

КДД будет применяться только к новым заявкам на кредиты , не затрагивая уже действующие кредиты.

Заемщики с высоким текущим уровнем долгов смогут продолжить обслуживание старых кредитов, но новые займы для них станут более ограниченными.

В Нацбанке отмечают, что высокий уровень долга относительно дохода повышает риск неплатежеспособности и банкротства. Ожидается, что введение КДД снизит просрочку платежей и сделает структуру кредитования более устойчивой.

История и будущее инструмента

Коэффициент долга к доходу был впервые введен в регуляторную практику в августе 2024 года, однако до сих пор не применялся как обязательное требование для банков. С запуском в 2026 году он станет ключевым инструментом для контроля финансовой стабильности клиентов и рынка в целом.