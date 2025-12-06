18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.49
587.73
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.12.2025, 16:37

Банки в Казахстане начали скрытую проверку населения

Новости Казахстана 0 697

С 2026 года казахстанцы, планирующие взять банковский кредит, столкнутся с новым финансовым барьером – коэффициентом долга к доходу (КДД). Как сообщили в Национальном банке, введение этого показателя призвано сдерживать стремительный рост потребительского кредитования и снижать риски, связанные с чрезмерной долговой нагрузкой населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что такое КДД и зачем он нужен

Коэффициент долга к доходу показывает отношение всех непогашенных займов клиента к его годовому доходу, включая планируемый кредит. Этот инструмент позволяет банкам оценивать, насколько заемщик способен обслуживать суммарный объем долгов в долгосрочной перспективе.

В Нацбанке подчеркнули:

  • КДД поможет предотвратить чрезмерное накопление долгов и возможные финансовые трудности клиентов.

  • Анализируются данные о разных категориях заемщиков и влияние показателя на кредитную активность банков.

  • Совместно с банковским сектором прорабатываются нормативные значения коэффициента, чтобы найти баланс между доступностью кредитов и финансовой безопасностью.

Как это повлияет на заемщиков

  • Для тех, у кого долговая нагрузка умеренная, доступность кредитов сохранится.

  • КДД будет применяться только к новым заявкам на кредиты, не затрагивая уже действующие кредиты.

  • Заемщики с высоким текущим уровнем долгов смогут продолжить обслуживание старых кредитов, но новые займы для них станут более ограниченными.

В Нацбанке отмечают, что высокий уровень долга относительно дохода повышает риск неплатежеспособности и банкротства. Ожидается, что введение КДД снизит просрочку платежей и сделает структуру кредитования более устойчивой.

История и будущее инструмента

Коэффициент долга к доходу был впервые введен в регуляторную практику в августе 2024 года, однако до сих пор не применялся как обязательное требование для банков. С запуском в 2026 году он станет ключевым инструментом для контроля финансовой стабильности клиентов и рынка в целом.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь