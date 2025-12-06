Банки в Казахстане начали скрытую проверку населения

С 2026 года казахстанцы, планирующие взять банковский кредит, столкнутся с новым финансовым барьером – коэффициентом долга к доходу (КДД). Как сообщили в Национальном банке, введение этого показателя призвано сдерживать стремительный рост потребительского кредитования и снижать риски, связанные с чрезмерной долговой нагрузкой населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Коэффициент долга к доходу показывает отношение всех непогашенных займов клиента к его годовому доходу, включая планируемый кредит. Этот инструмент позволяет банкам оценивать, насколько заемщик способен обслуживать суммарный объем долгов в долгосрочной перспективе.
В Нацбанке подчеркнули:
КДД поможет предотвратить чрезмерное накопление долгов и возможные финансовые трудности клиентов.
Анализируются данные о разных категориях заемщиков и влияние показателя на кредитную активность банков.
Совместно с банковским сектором прорабатываются нормативные значения коэффициента, чтобы найти баланс между доступностью кредитов и финансовой безопасностью.
Для тех, у кого долговая нагрузка умеренная, доступность кредитов сохранится.
КДД будет применяться только к новым заявкам на кредиты, не затрагивая уже действующие кредиты.
Заемщики с высоким текущим уровнем долгов смогут продолжить обслуживание старых кредитов, но новые займы для них станут более ограниченными.
В Нацбанке отмечают, что высокий уровень долга относительно дохода повышает риск неплатежеспособности и банкротства. Ожидается, что введение КДД снизит просрочку платежей и сделает структуру кредитования более устойчивой.
Коэффициент долга к доходу был впервые введен в регуляторную практику в августе 2024 года, однако до сих пор не применялся как обязательное требование для банков. С запуском в 2026 году он станет ключевым инструментом для контроля финансовой стабильности клиентов и рынка в целом.
