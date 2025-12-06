18+
06.12.2025, 18:15

Отрасль в Казахстане, которая подала сигнал: “Мы проснулись”. Что происходит с машиностроением?

Новости Казахстана 0 408

За первые десять месяцев 2025 года машиностроительный сектор Казахстана существенно укрепил позиции. Объём производства достиг 4,3 трлн тенге (примерно 8,6 млрд долларов), что стало одним из самых высоких показателей за последние годы. Индекс физического объёма вырос до 111,5%, а доля отрасли в обрабатывающей промышленности поднялась до 18%, подтвердив стратегическую значимость сектора для экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Правительство Казахстана.

© Photo : allurgroup.kz
© Photo : allurgroup.kz

Дополнительным сигналом роста стало увеличение инвестиций в основной капитал до 211,7 млрд тенге, что заметно выше прошлогоднего уровня.

Лидеры роста: сегменты, двигающие рынок

Отраслевые показатели демонстрируют динамику практически во всех направлениях. Наибольший вклад внесли:

  • Компьютеры, электронное и оптическое оборудование — рост на 50%;

  • Электрическое оборудование — увеличение на 17%;

  • Машиностроение общего назначения — плюс 16%.

При этом участники заседания Координационного совета Союза машиностроителей Казахстана отметили, что доля импорта остаётся высокой, что подчеркивает необходимость ускоренной локализации и технологического развития.

Высокие технологии: курс на роботизацию и цифровые решения

Одной из ключевых тем стало внедрение промышленных роботов и цифровых решений. Сейчас плотность роботизации в Казахстане составляет 9 роботов на 10 тысяч работников, что существенно ниже среднемирового уровня (162) и особенно лидеров — таких как Южная Корея, где число превышает 1000.

Участники совещания предложили:

  • разработать государственную стратегию по роботизации экономики,

  • внедрить прямые механизмы финансирования, позволяющие предприятиям ускорить автоматизацию.

Политическая поддержка: курс на индустриализацию

Спикер Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул: машиностроение — это наукоёмкая и мультипликативная отрасль, которая формирует высокий вклад в развитие смежных направлений. По его словам, парламент последовательно выстраивает систему поддержки сектора в соответствии с установками президента.

Партнёрство государства и бизнеса: ключ к стабильности

Первый вице-премьер Роман Скляр выделил необходимость постоянного и открытого диалога между правительством и производителями. По его словам, устойчивый рост возможен только при:

  • выстраивании совместной работы,

  • оперативном выявлении проблем предприятий,

  • оценке эффективности действующих мер поддержки.

Такой подход, отметил Скляр, позволит укрепить позиции машиностроения в структуре национальной экономики и обеспечить движение вперёд.

