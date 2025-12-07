18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.12.2025, 20:10

Остался короткий перечень: какие заболевания казахстанцы могут оплачивать из пенсионных накоплений

Новости Казахстана 0 681

Председатель правления «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова рассказала о планах банка относительно расширения списка заболеваний, на лечение которых казахстанцы могут направлять свои пенсионные выплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

ФОТО: © Depositphotos/bob_sato
ФОТО: © Depositphotos/bob_sato

Банк в рамках программы «Наурыз» привлек из KASE 102,7 млрд тенге для кредитования, однако порядок использования пенсионных накоплений на медицинские услуги постепенно ужесточается.

Ограничения по видам лечения

Ранее «Отбасы банк» уже перестал принимать заявки на оплату офтальмологических услуг за счет пенсионных накоплений. Аналогичные ограничения ранее коснулись стоматологической помощи.

Журналисты поинтересовались у Ляззат Ибрагимовой, какие еще направления могут попасть под запрет, и получила четкий ответ:

«Там остался уже короткий перечень. Я бы хотела, чтобы ни один казахстанец по такому перечню не обращался. Там орфанные заболевания, онкология. Я думаю, что будет очень мало заявок на этот перечень. Я не верю, что казахстанец сам себе онкологию придумает для того, чтобы снять пенсионные выплаты. Я верю в голос разума наших людей, и думаю, что все мы люди и все думаем о своем здоровье», — отметила Ибрагимова в кулуарах Мажилиса.

Голос разума и ответственность граждан

Председатель банка подчеркнула, что ограничения введены не для усложнения жизни граждан, а для обеспечения рационального использования пенсионных средств. Она выразила уверенность в том, что казахстанцы будут использовать накопления исключительно по настоящей необходимости, заботясь о своем здоровье.

Что это значит для пенсионеров

  • Снятие пенсионных средств на лечение теперь возможно только для ограниченного числа заболеваний.

  • К списку, оставшемуся без изменений, относятся редкие орфанные болезни и онкологические заболевания.

  • Оплата повседневных медицинских услуг, таких как стоматология и офтальмология, больше не допускается через пенсионные накопления.

Итог: банк делает шаг к более строгому контролю, одновременно доверяя казахстанцам разумное и ответственное отношение к собственному здоровью.

