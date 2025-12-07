Казахстан получил право торговать рогами сайгака

Казахстан официально получил право возобновить международную торговлю рогами сайгака — решение принято на 20-й конференции сторон Конвенции CITES, проходившей в Самарканде с 24 ноября по 5 декабря 2025 года. Министерство экологии РК сообщило: нулевая экспортная квота на рога, происходящие исключительно из казахстанской популяции, снята, сообщает Lada.kz/
Этот шаг стал символом перехода страны от модели «тотальной защиты» к научно обоснованному и устойчивому использованию вида, где каждая единица деривата будет проходить строгий контроль и прослеживаемость.
Для продвижения национальной позиции была сформирована представительная делегация во главе с министром экологии Ерланом Нысанбаевым. В неё вошли:
Комитет лесного хозяйства и животного мира,
Институт зоологии,
ПО «Охотзоопром»,
Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК),
Tabiǵi Orta,
АО «Казахтелеком», обеспечившее цифровую экспертизу по маркировке и мониторингу движения дериватов.
Делегация провела 31 двустороннюю встречу, включая консультации с международными экспертами, странами-участницами CITES и региональными группами. Именно эта дипломатическая «тонкая работа», как подчеркнули в министерстве, стала ключом к утверждению заявки.
Генеральный секретарь CITES Ивонн Игуэро отметила, что Казахстан продемонстрировал один из самых впечатляющих успехов в истории охраны видов. Популяция сайгака выросла:
с 21 тысячи особей — исторического минимума,
до более чем 4 миллионов.
Этот прорыв убедил страны-участницы, что возобновление торговли возможно без угрозы для вида — при условии предосторожности и жесткого контроля.
Итоги голосования:
111 стран — «за» (94%),
7 — «против», включая Монголию.
Страна взяла на себя обязательство направлять средства от легальной международной торговли рогами только на:
сохранение биоразнообразия,
мониторинг популяций,
восстановление нарушенных экосистем.
Таким образом, схема становится самоокупаемой моделью природоохранной политики, где прибыль реинвестируется в защиту степей.
Казахстан подчеркнул, что новая модель управления популяцией сайгака полностью соответствует задачам Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразию:
Задача № 1: сохранение целостности экосистем;
Задача № 2: восстановление деградированных земель и пастбищ;
Задача № 5: устойчивое использование дикой фауны с минимальной нагрузкой на уязвимые степи и пустыни.
Конвенция CITES регулирует международную торговлю видами флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Экспорт и импорт дериватов возможен только при наличии специальных разрешений, гарантирующих, что торговля не наносит ущерба живой популяции.
Снятие нулевой квоты означает, что Казахстан доказал международному сообществу:
популяция сайгака не просто восстановилась — она стала устойчивой.
Комментарии0 комментарий(ев)