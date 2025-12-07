18+
07.12.2025, 07:17

Казахстан получил право торговать рогами сайгака

Новости Казахстана

Казахстан официально получил право возобновить международную торговлю рогами сайгака — решение принято на 20-й конференции сторон Конвенции CITES, проходившей в Самарканде с 24 ноября по 5 декабря 2025 года. Министерство экологии РК сообщило: нулевая экспортная квота на рога, происходящие исключительно из казахстанской популяции, снята, сообщает Lada.kz/ 

Фото: lifehacker.ru
Фото: lifehacker.ru

«Степной прорыв»: Казахстан возвращает сайгака на мировую торговую карту

Новый этап: от охраны к контролируемому использованию

Этот шаг стал символом перехода страны от модели «тотальной защиты» к научно обоснованному и устойчивому использованию вида, где каждая единица деривата будет проходить строгий контроль и прослеживаемость.

Как Казахстан подготовил международный успех

Для продвижения национальной позиции была сформирована представительная делегация во главе с министром экологии Ерланом Нысанбаевым. В неё вошли:

  • Комитет лесного хозяйства и животного мира,

  • Институт зоологии,

  • ПО «Охотзоопром»,

  • Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК),

  • Tabiǵi Orta,

  • АО «Казахтелеком», обеспечившее цифровую экспертизу по маркировке и мониторингу движения дериватов.

Делегация провела 31 двустороннюю встречу, включая консультации с международными экспертами, странами-участницами CITES и региональными группами. Именно эта дипломатическая «тонкая работа», как подчеркнули в министерстве, стала ключом к утверждению заявки.

Мировая оценка: «казахстанское чудо» восстановления

Генеральный секретарь CITES Ивонн Игуэро отметила, что Казахстан продемонстрировал один из самых впечатляющих успехов в истории охраны видов. Популяция сайгака выросла:

  • с 21 тысячи особей — исторического минимума,

  • до более чем 4 миллионов.

Этот прорыв убедил страны-участницы, что возобновление торговли возможно без угрозы для вида — при условии предосторожности и жесткого контроля.

Итоги голосования:
111 стран — «за» (94%),
7 — «против», включая Монголию.

На что пойдут доходы: обязательства Казахстана

Страна взяла на себя обязательство направлять средства от легальной международной торговли рогами только на:

  • сохранение биоразнообразия,

  • мониторинг популяций,

  • восстановление нарушенных экосистем.

Таким образом, схема становится самоокупаемой моделью природоохранной политики, где прибыль реинвестируется в защиту степей.

Совместимость с глобальными природоохранными целями

Казахстан подчеркнул, что новая модель управления популяцией сайгака полностью соответствует задачам Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразию:

  • Задача № 1: сохранение целостности экосистем;

  • Задача № 2: восстановление деградированных земель и пастбищ;

  • Задача № 5: устойчивое использование дикой фауны с минимальной нагрузкой на уязвимые степи и пустыни.

Что такое CITES и почему её решение важно

Конвенция CITES регулирует международную торговлю видами флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Экспорт и импорт дериватов возможен только при наличии специальных разрешений, гарантирующих, что торговля не наносит ущерба живой популяции.

Снятие нулевой квоты означает, что Казахстан доказал международному сообществу:
популяция сайгака не просто восстановилась — она стала устойчивой.

