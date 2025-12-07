Доставка писем и посылок в Казахстане резко подорожала

Компании в Казахстане столкнулись с ощутимым ростом стоимости доставки — как внутри страны, так и за её пределами. Особенно заметно подорожали услуги почты и курьерских служб, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным Бюро национальной статистики, за год услуги почты для юридических лиц подорожали на 15,5%.
Отправка заказных и ценных писем стала дороже на 27,8%.
Стоимость пересылки писем в страны СНГ выросла на 26%, в другие государства — на 25,4%.
Внутри страны услуги подорожали на 30%.
Стоимость пересылки посылок также выросла в среднем на 22,4%:
За рубеж — в 1,5 раза дороже.
По Казахстану — на 9,9%.
Пересылка пакетов EMS подорожала на 6,4% внутри страны и в 1,5 раза за границу.
Транспортировка обычных посылок выросла в цене на 12,8% по Казахстану и также в 1,5 раза — за рубеж.
Курьерские услуги для компаний подорожали на 2,3%.
Наибольший рост тарифов зафиксирован в регионах:
Жамбылская область — +15,4%
Жетісу — +15,3%
Акмолинская — +14,8%
В крупных городах увеличение цен тоже заметно:
Астана — +11,2%
Алматы — +8,8%
Шымкент — +9,7%
Для бизнеса цены на сотовую связь практически не изменились (+1,1%), а местная и междугородняя телефонная связь подорожала на 2%.
Мобильная связь для компаний — +3,7%
Интернет — +5,2%
Услуги спутниковой подвижной связи — +8,7%
Рост логистических расходов отражается на всех этапах работы компаний, от внутренней доставки до международных пересылок, и становится одной из новых статей затрат в 2025 году.
