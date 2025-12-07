Доставка писем и посылок в Казахстане резко подорожала

Компании в Казахстане столкнулись с ощутимым ростом стоимости доставки — как внутри страны, так и за её пределами. Особенно заметно подорожали услуги почты и курьерских служб, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: logistics.ru

Почтовые услуги для бизнеса дорожают рекордными темпами

По данным Бюро национальной статистики, за год услуги почты для юридических лиц подорожали на 15,5%.

Отправка заказных и ценных писем стала дороже на 27,8% .

Стоимость пересылки писем в страны СНГ выросла на 26% , в другие государства — на 25,4% .

Внутри страны услуги подорожали на 30%.

Стоимость пересылки посылок также выросла в среднем на 22,4%:

За рубеж — в 1,5 раза дороже.

По Казахстану — на 9,9%.

EMS и курьерские службы: дороже почти везде

Пересылка пакетов EMS подорожала на 6,4% внутри страны и в 1,5 раза за границу.

Транспортировка обычных посылок выросла в цене на 12,8% по Казахстану и также в 1,5 раза — за рубеж.

Курьерские услуги для компаний подорожали на 2,3%.

Лидеры подорожания по регионам

Наибольший рост тарифов зафиксирован в регионах:

Жамбылская область — +15,4%

Жетісу — +15,3%

Акмолинская — +14,8%

В крупных городах увеличение цен тоже заметно:

Астана — +11,2%

Алматы — +8,8%

Шымкент — +9,7%

Связь и интернет: рост более умеренный

Для бизнеса цены на сотовую связь практически не изменились (+1,1%), а местная и междугородняя телефонная связь подорожала на 2%.

Мобильная связь для компаний — +3,7%

Интернет — +5,2%

Услуги спутниковой подвижной связи — +8,7%

Рост логистических расходов отражается на всех этапах работы компаний, от внутренней доставки до международных пересылок, и становится одной из новых статей затрат в 2025 году.