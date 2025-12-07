В Казахстане нашли неожиданный способ встряхнуть Налоговый кодекс после поручения Токаева

После поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева бизнес обратился к Нацпалате с предложениями по изменениям в Налоговом кодексе. Заместитель главы НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов поделился возможными вариантами корректировок и проблемами, которые требуют внимания до 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Понижение ставок для «упрощенки»: компромиссный вариант

Тимур Жаркенов подчеркнул, что оптимальным решением для малого и среднего бизнеса стало бы снижение налоговой ставки для тех, кто работает на упрощенной системе и ведет сделки с предприятиями на общеустановленном режиме.

«Технически и с точки зрения администрирования это реализуемо. На наш взгляд, эффективным вариантом является ставка 6% вместо стандартных 4% по В2В-сделкам. Мы понимаем, что государству может быть сложно согласиться на 6%, поэтому бизнес рассматривает 8% как компромисс», – отметил он.

По расчетам нацпалаты, такой механизм может принести бюджету до 1 трлн тенге дополнительных поступлений, выгодных для всех сторон.

Реестр производителей под угрозой срыва запуска

Еще одной проблемой Т. Жаркенов назвал реестр отечественных товаропроизводителей, который должен заработать с 1 января 2026 года.

«На сегодняшний день инструмент недоступен. Возникает закономерный вопрос: как протестировать систему, если она не работает, а до официального запуска осталось меньше месяца? С учетом праздников – фактически две недели», – пояснил замглавы НПП.

Он добавил, что эта ситуация несет риски для всех производителей и требует срочной доработки.

Национальный каталог товаров: идея есть, реализация вызывает вопросы

Аналогичная ситуация наблюдается с национальным каталогом товаров. Все позиции должны быть внесены, однако у производителей и крупных импортеров остаются нерешенные технические вопросы.

«Идея нацкаталога правильная, инструмент полезный. Но когда запуск назначен на 1 января, а ключевые вопросы не решены, особенно для МСБ и крупных игроков, проблема очевидна», – подчеркнул Т. Жаркенов.

Он отметил необходимость тестирования системы и устранения всех недоработок перед введением обязательного использования.

Безопасность бизнеса превыше всего

«Сейчас на кону стабильная работа предприятий, рисковать ею недопустимо», – резюмировал замглавы Нацпалаты.

Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что корректировка нового Налогового кодекса пока не планируется, подчеркнув, что необходимо сделать паузу и отдохнуть от резких изменений.