18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.49
587.73
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.12.2025, 09:18

В Казахстане нашли неожиданный способ встряхнуть Налоговый кодекс после поручения Токаева

Новости Казахстана 0 712

После поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева бизнес обратился к Нацпалате с предложениями по изменениям в Налоговом кодексе. Заместитель главы НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов поделился возможными вариантами корректировок и проблемами, которые требуют внимания до 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Понижение ставок для «упрощенки»: компромиссный вариант

Тимур Жаркенов подчеркнул, что оптимальным решением для малого и среднего бизнеса стало бы снижение налоговой ставки для тех, кто работает на упрощенной системе и ведет сделки с предприятиями на общеустановленном режиме.

«Технически и с точки зрения администрирования это реализуемо. На наш взгляд, эффективным вариантом является ставка 6% вместо стандартных 4% по В2В-сделкам. Мы понимаем, что государству может быть сложно согласиться на 6%, поэтому бизнес рассматривает 8% как компромисс», – отметил он.

По расчетам нацпалаты, такой механизм может принести бюджету до 1 трлн тенге дополнительных поступлений, выгодных для всех сторон.

Реестр производителей под угрозой срыва запуска

Еще одной проблемой Т. Жаркенов назвал реестр отечественных товаропроизводителей, который должен заработать с 1 января 2026 года.

«На сегодняшний день инструмент недоступен. Возникает закономерный вопрос: как протестировать систему, если она не работает, а до официального запуска осталось меньше месяца? С учетом праздников – фактически две недели», – пояснил замглавы НПП.

Он добавил, что эта ситуация несет риски для всех производителей и требует срочной доработки.

Национальный каталог товаров: идея есть, реализация вызывает вопросы

Аналогичная ситуация наблюдается с национальным каталогом товаров. Все позиции должны быть внесены, однако у производителей и крупных импортеров остаются нерешенные технические вопросы.

«Идея нацкаталога правильная, инструмент полезный. Но когда запуск назначен на 1 января, а ключевые вопросы не решены, особенно для МСБ и крупных игроков, проблема очевидна», – подчеркнул Т. Жаркенов.

Он отметил необходимость тестирования системы и устранения всех недоработок перед введением обязательного использования.

Безопасность бизнеса превыше всего

«Сейчас на кону стабильная работа предприятий, рисковать ею недопустимо», – резюмировал замглавы Нацпалаты.

Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что корректировка нового Налогового кодекса пока не планируется, подчеркнув, что необходимо сделать паузу и отдохнуть от резких изменений.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь