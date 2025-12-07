Галстук Динмухамеда Кунаева и коньки Дениса Тена нашли новых хозяев за миллионы

4 декабря в Алматы прошла церемония Social Impact Awards 2025 , организованная Kazakhstan Growth Forum (KGF) . Мероприятие отметило лучшие социальные проекты страны: из 104 заявок, поступивших из 18 регионов, жюри выбрало самых ярких лидеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: 6alash.kz

Но внимание публики привлек не только наградной зал, но и благотворительный аукцион, где можно было стать обладателем настоящих раритетов.

Легендарные лоты, за которыми следили все

На аукционе были представлены уникальные предметы:

личный галстук Динмухамеда Кунаева ,

коньки Дениса Тена , предоставленные его мамой Оксаной Тен ,

теннисный мяч с автографом Даниила Медведева ,

письменный набор Герольда Бельгера ,

картины и другие редкие вещи.

Особое внимание зрителей привлекли коньки Дениса Тена — стартовая цена 1 млн тенге, с шагом торгов 100 тыс. тенге.

Певец вместо коллекционера: кто забрал коньки Тена

Неожиданно победителем в борьбе за коньки стал Галымжан Молданазар, солист группы Moldanazar. Певец пришел на вечер как номинант за вклад в культуру, а участие в аукционе было для него спонтанным решением.

«Я не планировал участвовать в аукционе, но как только услышал, что один из лотов — коньки Дениса Тена, сразу захотел их приобрести. Денис был одним из самых крутых людей нашей страны. Мы часто пересекались на съемках и мероприятиях, хотя не были близкими друзьями. Его гибель стала шоком для всех нас», — рассказал Молданазар.

В итоге коньки ушли за 2,5 млн тенге. Певец планирует выставить их у себя в студии как символ трудолюбия, силы и целеустремленности.

Галстук Кунаева установил рекорд

Самым дорогим лотом вечера стал галстук Динмухамеда Кунаева. Стартовая цена была 1 млн тенге, но торги завершились суммой 12 млн тенге. Новым владельцем редкого аксессуара стал бизнесмен и основатель Kusto Group Еркин Татишев.

87 млн тенге на добрые дела

Организаторы отмечают, что благодаря поддержке меценатов и благотворительного аукциона удалось собрать 87 млн тенге.

Основная часть средств пойдет на гранты лучшим социальным проектам .

А средства от аукциона направят в Общественное объединение Lider.kz, которое занимается поиском пропавших граждан и поддержкой их семей по всей стране.

Таким образом, вечер объединил культуру, спорт, историю и благотворительность, подарив гостям не только эмоции, но и возможность внести вклад в жизнь страны.