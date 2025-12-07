Галстук Динмухамеда Кунаева и коньки Дениса Тена нашли новых хозяев за миллионы

4 декабря в Алматы прошла церемония Social Impact Awards 2025, организованная Kazakhstan Growth Forum (KGF). Мероприятие отметило лучшие социальные проекты страны: из 104 заявок, поступивших из 18 регионов, жюри выбрало самых ярких лидеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
Но внимание публики привлек не только наградной зал, но и благотворительный аукцион, где можно было стать обладателем настоящих раритетов.
На аукционе были представлены уникальные предметы:
личный галстук Динмухамеда Кунаева,
коньки Дениса Тена, предоставленные его мамой Оксаной Тен,
теннисный мяч с автографом Даниила Медведева,
письменный набор Герольда Бельгера,
картины и другие редкие вещи.
Особое внимание зрителей привлекли коньки Дениса Тена — стартовая цена 1 млн тенге, с шагом торгов 100 тыс. тенге.
Неожиданно победителем в борьбе за коньки стал Галымжан Молданазар, солист группы Moldanazar. Певец пришел на вечер как номинант за вклад в культуру, а участие в аукционе было для него спонтанным решением.
«Я не планировал участвовать в аукционе, но как только услышал, что один из лотов — коньки Дениса Тена, сразу захотел их приобрести. Денис был одним из самых крутых людей нашей страны. Мы часто пересекались на съемках и мероприятиях, хотя не были близкими друзьями. Его гибель стала шоком для всех нас», — рассказал Молданазар.
В итоге коньки ушли за 2,5 млн тенге. Певец планирует выставить их у себя в студии как символ трудолюбия, силы и целеустремленности.
Самым дорогим лотом вечера стал галстук Динмухамеда Кунаева. Стартовая цена была 1 млн тенге, но торги завершились суммой 12 млн тенге. Новым владельцем редкого аксессуара стал бизнесмен и основатель Kusto Group Еркин Татишев.
Организаторы отмечают, что благодаря поддержке меценатов и благотворительного аукциона удалось собрать 87 млн тенге.
Основная часть средств пойдет на гранты лучшим социальным проектам.
А средства от аукциона направят в Общественное объединение Lider.kz, которое занимается поиском пропавших граждан и поддержкой их семей по всей стране.
Таким образом, вечер объединил культуру, спорт, историю и благотворительность, подарив гостям не только эмоции, но и возможность внести вклад в жизнь страны.
Комментарии0 комментарий(ев)