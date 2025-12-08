18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
08.12.2025, 06:57

Почему казахстанцы массово блокируют свои деньги в банках

Новости Казахстана

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, интерес к сберегательным депозитам в тенге стремительно растёт. Только за первые десять месяцев 2025 года объём таких вкладов увеличился почти на 47%, а за год — почти на 60%. На 1 ноября сумма достигла 3,8 трлн тенге — показатель, который ещё недавно казался недостижимым, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото Веры ОСТАНКОВОЙ

Чтобы объяснить, почему этот инструмент становится таким популярным, специалисты КФГД напомнили об основных условиях и преимуществах подобных депозитов.

1. Сберегательный вклад — это деньги, которые нельзя трогать

Главная особенность этого вида депозитов — их «неснимаемость».

Он подходит людям, которые могут «заморозить» деньги до конца срока и не планируют пользоваться ими раньше времени.

Ключевые особенности:

  • В казахстанских банках сроки варьируются от 1 месяца до 2 лет и более.

  • Самые распространённые — 3, 6 и 12 месяцев.

  • Досрочного снятия нет: только полное закрытие, после которого банк обнулит почти весь доход.

  • Деньги при досрочном расторжении выдаются только через 30 дней — это требование Гражданского кодекса и действует для всех банков.

Совет экспертов:

Если есть риск, что деньги понадобятся раньше, часть суммы лучше держать на обычном несрочном депозите. Доход ниже, но доступ свободный, и вклад всё равно защищён от инфляции.

2. Двойная защита для крупных целей

Сберегательные депозиты становятся выбором тех, кто копит значительные суммы — на покупку жилья, образование, первоначальный взнос или просто хочет сохранить деньги после продажи имущества.

Защита №1: доходность выше инфляции

Сейчас ставки по таким депозитам достигают 18,6–20% годовых, в зависимости от условий пополнения.

При текущей инфляции в 12,4%, реальный доход может превышать 7%, что делает этот инструмент одним из немногих, где сбережения действительно «работают».

Защита №2: государственная гарантия

Вклады населения, за исключением депозитов в исламских банках, защищены системой гарантирования.
Это делает сберегательные вклады одним из самых надёжных инструментов на рынке.

3. Важно следить за рыночными трендами

Ставки по депозитам в Казахстане меняются вслед за базовой ставкой Нацбанка, поэтому вкладчикам важно понимать динамику рынка.

На что обратить внимание:

  • Есть депозиты с пополнением и без.

    • Без пополнения — выше ставка.

    • С пополнением — возможность фиксировать высокую доходность для будущих взносов.

  • Условия меняются в зависимости от экономической ситуации.

Рекомендация КФГД:

«Смотрите не только на процент, но и на надёжность банка. Изучайте отчётность, новости и размещайте средства в пределах гарантируемых сумм, даже если доверяете банку».

Итог: почему сберегательные депозиты снова в моде

  • Они дают доходность, превышающую инфляцию.

  • Обеспечивают государственную защиту.

  • Позволяют планировать крупные покупки и сохранять капитал.

  • При этом требуют дисциплины — деньги придётся оставить в покое до окончания срока.

Если вкладчик готов к таким условиям, сберегательный депозит становится одним из самых эффективных инструментов накоплений в Казахстане.

