Почему казахстанцы массово блокируют свои деньги в банках

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, интерес к сберегательным депозитам в тенге стремительно растёт. Только за первые десять месяцев 2025 года объём таких вкладов увеличился почти на 47%, а за год — почти на 60%. На 1 ноября сумма достигла 3,8 трлн тенге — показатель, который ещё недавно казался недостижимым, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Чтобы объяснить, почему этот инструмент становится таким популярным, специалисты КФГД напомнили об основных условиях и преимуществах подобных депозитов.
Главная особенность этого вида депозитов — их «неснимаемость».
Он подходит людям, которые могут «заморозить» деньги до конца срока и не планируют пользоваться ими раньше времени.
Ключевые особенности:
В казахстанских банках сроки варьируются от 1 месяца до 2 лет и более.
Самые распространённые — 3, 6 и 12 месяцев.
Досрочного снятия нет: только полное закрытие, после которого банк обнулит почти весь доход.
Деньги при досрочном расторжении выдаются только через 30 дней — это требование Гражданского кодекса и действует для всех банков.
Совет экспертов:
Если есть риск, что деньги понадобятся раньше, часть суммы лучше держать на обычном несрочном депозите. Доход ниже, но доступ свободный, и вклад всё равно защищён от инфляции.
Сберегательные депозиты становятся выбором тех, кто копит значительные суммы — на покупку жилья, образование, первоначальный взнос или просто хочет сохранить деньги после продажи имущества.
Сейчас ставки по таким депозитам достигают 18,6–20% годовых, в зависимости от условий пополнения.
При текущей инфляции в 12,4%, реальный доход может превышать 7%, что делает этот инструмент одним из немногих, где сбережения действительно «работают».
Вклады населения, за исключением депозитов в исламских банках, защищены системой гарантирования.
Это делает сберегательные вклады одним из самых надёжных инструментов на рынке.
Ставки по депозитам в Казахстане меняются вслед за базовой ставкой Нацбанка, поэтому вкладчикам важно понимать динамику рынка.
Есть депозиты с пополнением и без.
Без пополнения — выше ставка.
С пополнением — возможность фиксировать высокую доходность для будущих взносов.
Условия меняются в зависимости от экономической ситуации.
«Смотрите не только на процент, но и на надёжность банка. Изучайте отчётность, новости и размещайте средства в пределах гарантируемых сумм, даже если доверяете банку».
Они дают доходность, превышающую инфляцию.
Обеспечивают государственную защиту.
Позволяют планировать крупные покупки и сохранять капитал.
При этом требуют дисциплины — деньги придётся оставить в покое до окончания срока.
Если вкладчик готов к таким условиям, сберегательный депозит становится одним из самых эффективных инструментов накоплений в Казахстане.
