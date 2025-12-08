В Москву на автобусе: казахстанцы попали в ледяную ловушку - драматическая спасательная операция МЧС

В Актюбинской области Казахстана спасатели МЧС пришли на помощь пассажирам автобуса, который направлялся из Шымкента в Москву и оказался в крайне опасной дорожной ситуации. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших, сообщает Lada.kz со ссылкой на МЧС .

Кадр из видео

Пассажиры в экстремальных условиях

Инцидент произошел на 950-м километре автодороги республиканского значения. Всего спасатели эвакуировали 53 человека:

"По причине ограничения движения 15 человек, выдвинувшихся пешком в сторону села Белкопа и 38 человек - пассажиры автобуса, следовавшего по маршруту Шымкент -Москва, были благополучно эвакуированы и доставлены в пункты обогрева ближайшего населенного пункта.

Среди эвакуированных 11 человек — граждане Узбекистана. Никто из них не нуждался в медицинской помощи, сообщили в МЧС.

Действия МЧС: эвакуация и пункты обогрева

Спасатели быстро организовали доставку людей в пункты обогрева ближайших населенных пунктов. Это позволило избежать серьезных последствий из-за сильного мороза и непогоды.

МЧС отметило, что своевременное реагирование спасателей предотвратило трагедию и напомнило водителям и пассажирам о важности соблюдения правил безопасности на дальних маршрутах.

Предостережение для путешественников

Ведомство подчеркнуло: при поездках на дальние расстояния особенно важно учитывать погодные условия и следовать рекомендациям экстренных служб. Игнорирование этих правил может привести к чрезвычайным ситуациям, даже на хорошо оборудованных трассах.