До 40 тысяч тенге за игнорирование: МЧС объяснило казахстанцам - кто, когда и как будет проверять пожарные извещатели

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана (МЧС) напомнило владельцам частных домов о необходимости установки автономных дымовых пожарных извещателей. Требование вступило в силу для всех индивидуальных жилых домов, а несоблюдение норм грозит штрафами, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: YouTube

Штрафы за отсутствие датчиков: цифры и сроки

Согласно правилам, вступившим в силу в июне 2025 года:

Владельцы частных домов обязаны установить автономные дымовые извещатели.

Размер штрафа за игнорирование требования составляет от 5 до 10 МРП, или от 19 660 до 39 320 тенге в 2025 году. В 2026 году сумма увеличится до 21 626 – 43 250 тенге.

Эти меры направлены на снижение риска пожаров, материальных потерь и гибели людей в жилом секторе.

Какие датчики можно устанавливать

МЧС рекомендует устанавливать автономные оптико-электронные дымовые извещатели. Их преимущества:

Мгновенное обнаружение дыма и возгораний;

Возможность своевременной эвакуации жильцов;

Снижение распространения огня и материального ущерба.

Важно, чтобы приборы имели:

Сертификат качества;

Полное техническое описание и инструкцию по эксплуатации;

Рекомендации по установке и гарантийные обязательства производителя.

Самостоятельная установка или с мастером

Установка датчиков не требует специальных навыков:

Можно выполнить самостоятельно или обратиться к специалисту;

Устанавливаются на потолке или верхней части стен , в центральной зоне комнаты;

Для помещений до 85 кв.м при потолках до 3,5 м достаточно одного датчика , при сложной планировке — более одного;

Не размещать рядом с вентиляционными системами, чтобы избежать ложных срабатываний.

Дополнительно МЧС советует регулярно менять батарейки и очищать камеру извещателя от пыли для надежной работы. Датчики автономны и не подключаются к системам сигнализации, оформление договора на установку не требуется.

Кто и когда проверяет наличие датчиков

Проверка осуществляется только с согласия владельцев в рамках профилактических рейдов или подворовых обходов.

Сотрудники МЧС проводят визуальный осмотр , дают рекомендации по устранению нарушений;

Ответственность за пожарную безопасность полностью лежит на владельцах жилья;

Цель мероприятий — повысить безопасность населения и предотвратить пожары.

МЧС подчеркивает, что соблюдение требований пожарной безопасности является обязательным для всех граждан, независимо от формы собственности или вида деятельности.