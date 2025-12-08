До 40 тысяч тенге за игнорирование: МЧС объяснило казахстанцам - кто, когда и как будет проверять пожарные извещатели

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана (МЧС) напомнило владельцам частных домов о необходимости установки автономных дымовых пожарных извещателей. Требование вступило в силу для всех индивидуальных жилых домов, а несоблюдение норм грозит штрафами, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Согласно правилам, вступившим в силу в июне 2025 года:
Владельцы частных домов обязаны установить автономные дымовые извещатели.
Размер штрафа за игнорирование требования составляет от 5 до 10 МРП, или от 19 660 до 39 320 тенге в 2025 году. В 2026 году сумма увеличится до 21 626 – 43 250 тенге.
Эти меры направлены на снижение риска пожаров, материальных потерь и гибели людей в жилом секторе.
МЧС рекомендует устанавливать автономные оптико-электронные дымовые извещатели. Их преимущества:
Мгновенное обнаружение дыма и возгораний;
Возможность своевременной эвакуации жильцов;
Снижение распространения огня и материального ущерба.
Важно, чтобы приборы имели:
Сертификат качества;
Полное техническое описание и инструкцию по эксплуатации;
Рекомендации по установке и гарантийные обязательства производителя.
Установка датчиков не требует специальных навыков:
Можно выполнить самостоятельно или обратиться к специалисту;
Устанавливаются на потолке или верхней части стен, в центральной зоне комнаты;
Для помещений до 85 кв.м при потолках до 3,5 м достаточно одного датчика, при сложной планировке — более одного;
Не размещать рядом с вентиляционными системами, чтобы избежать ложных срабатываний.
Дополнительно МЧС советует регулярно менять батарейки и очищать камеру извещателя от пыли для надежной работы. Датчики автономны и не подключаются к системам сигнализации, оформление договора на установку не требуется.
Проверка осуществляется только с согласия владельцев в рамках профилактических рейдов или подворовых обходов.
Сотрудники МЧС проводят визуальный осмотр, дают рекомендации по устранению нарушений;
Ответственность за пожарную безопасность полностью лежит на владельцах жилья;
Цель мероприятий — повысить безопасность населения и предотвратить пожары.
МЧС подчеркивает, что соблюдение требований пожарной безопасности является обязательным для всех граждан, независимо от формы собственности или вида деятельности.
