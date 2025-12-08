Плацкарт нового поколения: чем удивят казахстанских пассажиров КТЖ

АО "Пассажирские перевозки" представило новые плацкартные вагоны, разработанные с учётом климатических особенностей Казахстана. Фотографии нового состава уже появились в СМИ, а пассажиры смогут оценить обновления уже в следующем году, сообщает Lada.kz.
Как отмечают в компании, новые плацкартные вагоны адаптированы под долгие поездки и суровые климатические условия страны. Каждый вагон рассчитан на 58 пассажиров, но при этом предлагает значительно больше комфорта, чем привычные плацкарты.
Новая модель снабжена удобствами, которые раньше встречались только в купейных вагонах:
Индивидуальный светильник и розетка 220V на каждом месте.
Порты USB и USB-C для зарядки гаджетов.
Увеличенное пространство под сиденьями — туда помещаются две большие сумки.
Центральный стол, выдерживающий нагрузку до 200 кг.
Помимо этого, вагон оснащён двумя санузлами, креслами для детей, пеленальными столиками, системой видеонаблюдения и Wi-Fi.
Первая партия новых плацкартных вагонов будет запущена на четырёх ключевых маршрутах:
№3/4 «Астана – Алматы»
№353/354 «Астана – Семей»
№85/86 «Астана – Шымкент»
№47/48 «Астана – Атырау»
Пассажиры на этих направлениях первыми смогут испытать обновлённый комфорт на дальних маршрутах.
