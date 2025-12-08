Плацкарт нового поколения: чем удивят казахстанских пассажиров КТЖ

АО "Пассажирские перевозки" представило новые плацкартные вагоны, разработанные с учётом климатических особенностей Казахстана. Фотографии нового состава уже появились в СМИ, а пассажиры смогут оценить обновления уже в следующем году, сообщает Lada.kz.

Фото: АО "Пассажирские перевозки"

Вагоны, созданные для казахстанских маршрутов

Как отмечают в компании, новые плацкартные вагоны адаптированы под долгие поездки и суровые климатические условия страны. Каждый вагон рассчитан на 58 пассажиров, но при этом предлагает значительно больше комфорта, чем привычные плацкарты.

Комфорт на каждом месте

Новая модель снабжена удобствами, которые раньше встречались только в купейных вагонах:

Индивидуальный светильник и розетка 220V на каждом месте.

Порты USB и USB-C для зарядки гаджетов.

Увеличенное пространство под сиденьями — туда помещаются две большие сумки.

Центральный стол, выдерживающий нагрузку до 200 кг.

Помимо этого, вагон оснащён двумя санузлами, креслами для детей, пеленальными столиками, системой видеонаблюдения и Wi-Fi.

Куда первым делом поедут новые вагоны

Первая партия новых плацкартных вагонов будет запущена на четырёх ключевых маршрутах:

№3/4 «Астана – Алматы»

№353/354 «Астана – Семей»

№85/86 «Астана – Шымкент»

№47/48 «Астана – Атырау»

Пассажиры на этих направлениях первыми смогут испытать обновлённый комфорт на дальних маршрутах.