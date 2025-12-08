Какие автомобили подорожают в Казахстане с 1 января 2026 года

С 2026 года казахстанские автолюбители столкнутся с изменением налоговой нагрузки на импортные автомобили: ставка НДС вырастет с 12% до 16%. Эксперты рынка уже делают прогнозы относительно того, как это отразится на ценах, а также поясняют, какие машины останутся в относительной безопасности от налоговых корректировок, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Налог на добавленную стоимость: кого коснётся повышение

По словам CEO компании Astana Motors Бекнура Несипбаева, увеличение ставки НДС не затронет автомобили, произведённые в Казахстане. Дело в том, что отечественные автозаводы освобождены от уплаты этого налога, и их цена останется неизменной.

"Цены изменятся только на импортные автомобили — рост будет соответствовать разнице между старой и новой ставкой НДС, примерно на 4%", — пояснил эксперт.

Таким образом, владельцы машин иностранного производства должны готовиться к небольшому, но ощутимому подорожанию.

Утилизационный сбор: почему отечественные авто остаются вне зоны риска

Несипбаев также напомнил, что повышение утильсбора, о котором периодически говорят в СМИ, также не влияет на стоимость казахстанских машин. По его словам, отечественные автопроизводители платят утилизационный сбор, который затем возвращается обратно производителю, и в конечной цене автомобиля эта сумма не учитывается.

"Этот вид выплат затрагивает только импортные машины", — добавил CEO Astana Motors.

Прогнозы цен и факторы ценообразования

На сегодняшний день эксперт не берётся прогнозировать, какие именно факторы смогут повлиять на стоимость отечественных автомобилей в будущем. Однако он подчёркивает: увеличение НДС не станет одной из причин подорожания местных машин.

Таким образом, владельцам и покупателям казахстанских авто можно быть уверенными: повышение налоговой ставки коснётся только тех, кто планирует приобретать иномарки.

Вывод: В 2026 году владельцы импортных автомобилей почувствуют рост цен на 4% из-за увеличения НДС. При этом отечественные машины останутся в «налоговой безопасности», а повышение утильсбора затронет только иностранные автомобили.