Мужчину застрелили на охоте в Атырауской области: подробности смертельного инцидента

В Атырауской области произошел трагический инцидент во время охоты — один из местных жителей получил огнестрельное ранение и скончался на месте, сообщает Lada.kz со ссылкой на ДП региона.

Фото: Сanva

Обстоятельства происшествия

В Кызылкогинском районе ночью 6 декабря 36-летний мужчина случайно застрелил своего 39-летнего спутника. Инцидент произошёл около 02:30 возле села Аққора, в 30 км от Жаскайрата.

По предварительным данным, мужчина находился на охоте в лесном массиве региона, когда произошел несчастный случай. Подробности того, как именно произошел выстрел, уточняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Реакция властей

Местные полицейские и представители охотнадзора прибыли на место происшествия для проведения расследования. Ведется проверка соблюдения правил безопасности при охоте, а также выясняется, были ли другие лица причастны к инциденту.

Меры безопасности

Следственный комитет призывает охотников строго соблюдать технику безопасности и использовать огнестрельное оружие только по установленным правилам. Каждый выезд на охоту должен сопровождаться тщательной подготовкой и соблюдением всех нормативов, чтобы избежать подобных трагедий.

Итог

Этот инцидент вновь поднимает вопрос о необходимости усиления контроля за безопасностью на охоте в Казахстане. Жители региона выражают соболезнования семье погибшего, а власти обещают тщательно расследовать происшествие и принять меры, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.