08.12.2025, 12:34

Единовременные пенсионные выплаты из ЕНПФ: какую сумму можно получить и куда обращаться - важные изменения

Новости Казахстана

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана уточнил, каким образом граждане могут использовать свои пенсионные накопления для улучшения жилищных условий или оплаты лечения. Разбираемся, кто имеет право на единовременные выплаты, в каком размере и через какие каналы можно их получить, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Когда можно снять пенсионные накопления

ЕНПФ разрешает единовременные пенсионные выплаты в пользу вкладчика, супруга/супруги или близких родственников при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

  • Превышение порога минимальной достаточности
    Если накопления на индивидуальном пенсионном счёте (ИПС) превышают минимальный уровень, который необходим для обеспечения будущей минимальной пенсии, можно использовать сумму, превышающую этот порог.

  • Коэффициент замещения дохода не ниже 40%
    При расчёте учитываются базовая и солидарная части пенсии, а также доход человека до выхода на пенсию, но не выше среднемесячного дохода по республике. В этом случае допускается использование до 50% накоплений.

  • Заключение договора пенсионного аннуитета
    Если вкладчик оформили аннуитет с страховой организацией, разрешается использовать до 100% накоплений на ИПС.

  • Пенсия за выслугу лет
    В этом случае также можно изъять до 100% накоплений.

Примечание:
Порог минимальной достаточности – это минимальная сумма на счёте, необходимая для гарантии ежемесячной выплаты не ниже минимальной пенсии после выхода на пенсию.

Важно понимать, что досрочное снятие средств уменьшает размер и период будущих выплат. ЕНПФ советует прежде всего оценить свои пенсионные ожидания и приоритеты, используя прогнозный пенсионный калькулятор, доступный на сайте и в мобильном приложении фонда. Этот инструмент позволяет рассчитать будущую пенсию по трём сценариям: пессимистичному, реалистичному и оптимистичному, а также учесть влияние досрочных изъятий.

Через кого можно получить средства

Единовременные пенсионные выплаты производятся исключительно через уполномоченные банки второго уровня, с которыми ЕНПФ заключил соглашения:

  • АО "Отбасы банк" — жильё и лечение;

  • АО "Народный Банк Казахстана" — жильё;

  • АО "Банк Центр Кредит" — жильё;

  • АО Altyn Bank (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) — жильё;

  • АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" — жильё.

Пошаговый порядок получения единовременной выплаты

  1. Проверка доступной суммы
    Получатель видит сведения о сумме, которую можно снять, в личном кабинете на сайте или в приложении ЕНПФ.

  2. Подача заявления через уполномоченный банк
    Заявление на выплату оформляется онлайн и подписывается электронной цифровой подписью.

  3. Регистрация заявления в ЕНПФ
    Банк в течение двух рабочих дней отправляет электронное уведомление в фонд.

  4. Проверка средств и перевод
    ЕНПФ проверяет наличие средств на ИПС и при отсутствии причин для отказа в течение пяти рабочих дней переводит деньги на специальный счёт получателя, открытый банком.

  5. Подтверждение целевого использования
    Для окончательного перечисления средств необходимо предоставить документы, подтверждающие использование денег на жильё или лечение.

В случае несвоевременного предоставления документов средства возвращаются на ИПС в ЕНПФ.

Важное обновление

С 4 декабря 2025 года прекратился приём заявок на оплату офтальмологических услуг за счёт единовременных пенсионных выплат через платформу enpf-otbasy.kz.




