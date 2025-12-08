18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.49
587.73
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.12.2025, 13:13

Казахстанцам разрешат ездить на автомобилях с иностранными номерами — но не всем: новые правила для водителей

Новости Казахстана 0 4 237

Казахстанские автолюбители, проживающие за границей, вскоре смогут управлять автомобилями с иностранной регистрацией на территории страны. Однако воспользоваться этим правом смогут не все — закон предусматривает конкретные условия, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz (Тимур Еникеев)
Фото: Kolesa.kz (Тимур Еникеев)

Важные изменения для водителей с иностранным резидентством

Ранее Конституционный суд РК признал неконституционной норму Закона «О дорожном движении», запрещавшую гражданам Казахстана, постоянно живущим за границей, въезжать в страну на автомобилях с иностранными номерами. После этого правительству страны было поручено в течение шести месяцев подготовить проект закона, который приведёт законодательство в соответствие с решением суда.

Что изменится в законе «О дорожном движении»

Год спустя инициатива получила развитие: мажилис во втором чтении одобрил поправки, в том числе внесение нового пункта 1-1 в статью 65 закона. Согласно новой норме:

  • Транспортное средство считается находящимся в международном движении по территории Казахстана, если:

    • оно принадлежит гражданину Казахстана;

    • не зарегистрировано в Казахстане;

    • временно ввезено в страну.

Это значит, что казахстанцы с резидентством, ВНЖ или долгосрочной визой в других странах смогут:

  • приезжать на родину с автомобилем с иностранной регистрацией;

  • свободно передвигаться по территории Казахстана до одного года на таком автомобиле.

Сроки вступления изменений в силу

Поправки будут официально приняты этой зимой, однако непосредственно применяться они начнут через шесть месяцев, то есть летом 2026 года.

Таким образом, автолюбители, постоянно живущие за границей, получат законное право пользоваться своим транспортом на родине без штрафов за иностранные номера — при соблюдении всех условий, установленных законом.

21
4
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь