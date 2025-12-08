Казахстанцам разрешат ездить на автомобилях с иностранными номерами — но не всем: новые правила для водителей

Казахстанские автолюбители, проживающие за границей, вскоре смогут управлять автомобилями с иностранной регистрацией на территории страны. Однако воспользоваться этим правом смогут не все — закон предусматривает конкретные условия, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Важные изменения для водителей с иностранным резидентством

Ранее Конституционный суд РК признал неконституционной норму Закона «О дорожном движении», запрещавшую гражданам Казахстана, постоянно живущим за границей, въезжать в страну на автомобилях с иностранными номерами. После этого правительству страны было поручено в течение шести месяцев подготовить проект закона, который приведёт законодательство в соответствие с решением суда.

Что изменится в законе «О дорожном движении»

Год спустя инициатива получила развитие: мажилис во втором чтении одобрил поправки, в том числе внесение нового пункта 1-1 в статью 65 закона. Согласно новой норме:

Транспортное средство считается находящимся в международном движении по территории Казахстана, если: оно принадлежит гражданину Казахстана; не зарегистрировано в Казахстане; временно ввезено в страну.



Это значит, что казахстанцы с резидентством, ВНЖ или долгосрочной визой в других странах смогут:

приезжать на родину с автомобилем с иностранной регистрацией;

свободно передвигаться по территории Казахстана до одного года на таком автомобиле.

Сроки вступления изменений в силу

Поправки будут официально приняты этой зимой, однако непосредственно применяться они начнут через шесть месяцев, то есть летом 2026 года.

Таким образом, автолюбители, постоянно живущие за границей, получат законное право пользоваться своим транспортом на родине без штрафов за иностранные номера — при соблюдении всех условий, установленных законом.