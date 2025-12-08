18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
08.12.2025, 14:36

Переписка в мессенджерах между покупателем и продавцом будет считаться официальным договором в Казахстане

Новости Казахстана 0 453

В Казахстане готовятся серьёзные изменения в законе о защите прав потребителей: теперь переписка в мессенджерах между покупателем и продавцом будет считаться официальным договором. Это нововведение призвано укрепить позиции граждан и сделать бизнес более ответственным, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: rutgers.edu
Фото: rutgers.edu

Ужесточение штрафов для продавцов

Мажилисмен Мурат Абенов сообщил, что законопроект предусматривает значительное повышение штрафов за введение потребителей в заблуждение.

«Продавец будет обязан не только вернуть деньги за товар, но и уплатить дополнительный штраф. Например, за товар стоимостью 1 млн тенге он выплатит ещё 100 тыс. тенге. Смысл в том, чтобы предпринимателю было невыгодно нарушать права потребителей», — пояснил депутат.

Новый порядок защиты потребителей

Обманутые покупатели смогут сначала обратиться напрямую к продавцу. Если ответа не последует в течение десяти дней, гражданин сможет идти в суд. Абенов подчеркнул, что право на правосудие закреплено в Конституции:

«Иногда судьи предлагают сначала обращаться в другие инстанции, чтобы не заниматься делом, но это неправильно. Каждый гражданин имеет право на защиту своих прав сразу в суде».

Переписка в мессенджерах — полноценный договор

Ключевым нововведением законопроекта является признание переписки и видеозаписей в WhatsApp, Telegram и других мессенджерах составной частью договора.

«Если покупатель перевёл деньги и получил письменное подтверждение условий, например гарантию на три года, это уже считается договором. Продавец не сможет отказаться, утверждая, что ничего не подписывал. Это защищает обычного гражданина, который часто юридически слабее компании», — отметил Абенов.

Опыт защиты граждан в банковской сфере

Депутат вспомнил случай с поправками к закону о банках, когда поправки защищали обманутых клиентов. Тогда к парламенту обратилась ассоциация банков с жалобами, а граждане подали более 500 заявлений о мошеннических онлайн-кредитах.

«Главный принцип закона о защите прав потребителей — поддержка простых людей против крупных предприятий, которые заранее сильнее в споре», — резюмировал Абенов.

Что ждёт покупателей и бизнес

В настоящий момент в мажилисе рассматриваются новые поправки к закону о защите прав потребителей. Они создадут более прозрачные и безопасные условия для онлайн-покупок и усложнят обход ответственности для недобросовестных продавцов.

3
0
1
