Опасный наркоз: Минздрав проверяет более 600 стоматологических клиник в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана начало масштабную проверку 622 стоматологических клиник по требованию Генеральной прокуратуры РК. Инициатором проверки стали обращения родителей, обеспокоенных массовым лечением зубов у детей под общим наркозом за один сеанс, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Здравоохранение страны находится под пристальным вниманием после жалоб родителей на лечение детей под общим наркозом.

Почему общая анестезия требует строгого контроля

По словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, лечение под общей анестезией — это не косметическая опция, а серьёзная медицинская процедура.

Для её проведения необходимы:

участие квалифицированного анестезиолога;

современное оборудование;

соблюдение стандартов анестезиологической и реаниматологической помощи.

Министр подчеркнула, что это важно вне зависимости от формы собственности клиники — частная или государственная.

Статус текущих проверок

На сегодня проверка проходит в 290 зарегистрированных объектах:

135 проверок завершены;

103 находятся в работе;

52 сняты с регистрации (клиники фактически не работают);

26 на стадии регистрации.

Из 316 клиник, направленных региональными прокуратурами:

34 предоставляют услуги по ГОБМП/ОСМС;

282 работают только на платной основе.

Риски и рекомендации для родителей

Акмарал Альназарова предупреждает: длительный наркоз и одномоментное лечение большого количества зубов увеличивают риски для сердца, дыхательной системы и нервной системы ребёнка.

Министр призвала родителей быть внимательными и проверять:

наличие медицинских показаний для общей анестезии;

квалификацию специалистов;

соответствие клиники стандартам безопасности.