Казахстанцев обманывали годами: отмена невозвратных билетов, штрафы и права авиапассажиров

В Казахстане намечены масштабные изменения в сфере пассажирских перевозок: планируется отмена невозвратных авиабилетов, усиление контроля за качеством обслуживания и введение более строгих штрафов для авиакомпаний и других перевозчиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

© Фото: региональная служба коммуникаций Алматы

Депутат мажилиса Мурат Абенов пояснил, какие поправки в закон о защите прав потребителей сейчас находятся на рассмотрении парламента и как они повлияют на цены и качество услуг в авиации и железнодорожных перевозках.

Возврат контроля за авиацией и отмена невозвратных билетов

По словам Абенова, ранее авиационная отрасль была практически недоступна для проверок, даже при наличии жалоб от пассажиров. Лоббисты добились снятия таких ограничений, но теперь ситуация меняется.

«Мы вернули контроль и передали его Комитету гражданской авиации. После принятия закона мы будем ужесточать требования, проводить проверки и полностью убрали невозвратные билеты. Ранее авиакомпания оставляла себе до 30% стоимости такого билета, теперь – всего 10%», – отметил депутат.

Таким образом, пассажиры смогут рассчитывать на более справедливую компенсацию в случае отмены или изменения рейса.

Борьба с завышенными ценами и низким качеством обслуживания

Мурат Абенов подчеркнул, что в Казахстане наблюдается явная разница в стоимости билетов лоукостеров по сравнению с европейскими странами.

«Например, в Кызылорду нет обычных рейсов, только лоукостер, цена которого около 40 тысяч тенге. В Европе такой билет стоит 10–12 тысяч тенге. Получается, что пассажиров фактически обманывают», – объяснил он.

Новые поправки в закон позволят ужесточить контроль за тарифами и качеством услуг, а также разработать систему штрафов для авиаперевозчиков, которые предоставляют услуги ненадлежащего качества или нарушают сроки.

Продолжение контроля и проверок после принятия закона

Аналогичный подход, по словам Абенова, будет применен к строительной отрасли:

«Мы приняли Строительный кодекс, но это не значит, что работа над ним окончена. С Бакытжаном Базарбеком мы договорились, что сразу после его принятия начнем организовывать проверки объектов, которые уже построены».

То же самое ожидает транспортный сектор – закон примут, после чего начнется масштабный контроль и проверка выполнения всех норм.

Критика Предпринимательского кодекса

Депутат также выразил свою позицию относительно Предпринимательского кодекса, отметив его несправедливость по отношению к потребителям:

«Не должно быть такого документа. Из предпринимателей сделали элиту – их нельзя проверять, ограничивать, к ним нельзя предъявлять требования и подавать в суд», – подчеркнул он.

По его словам, новые законодательные инициативы направлены на защиту интересов обычных граждан, а не бизнеса, который привык к льготам и «неприкосновенности».

Вывод: Казахстан готовится к серьезным изменениям в регулировании транспортной отрасли: от отмены невозвратных билетов до введения строгих штрафов за нарушение прав пассажиров. Эти меры призваны сделать авиацию и железнодорожные перевозки более прозрачными, доступными и безопасными для населения.