Личность на заказ: массовое изменение имён и фамилий в Казахстане

В Казахстане наблюдается заметный рост интереса к услуге официальной смены фамилии, имени и отчества. Все больше жителей обращаются в государственные органы, чтобы изменить свои личные данные в документах, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Правительство для граждан".

© Sputnik / Владислав Воднев

Что происходит на практике

Процедура, ранее воспринимаемая как редкая и экзотическая, сегодня стала доступной и востребованной. Желающие сменить ФИО, получают новые удостоверения личности, а также вносят изменения в паспортные данные и другие официальные документы.

Чаще всего этой услугой пользовались жители:

Алматы – 2981.

Астана – 2459.

Карагандинская область – 849.

Актюбинская область – 741.

Восточно-Казахстанская область – 673.

Причины популярности

Эксперты отмечают несколько ключевых факторов, которые объясняют рост интереса к смене ФИО:

Личное желание начать «новую жизнь» – смена имени часто символизирует новый этап, преодоление прошлых проблем или стремление к самореализации.

Социальные и культурные мотивы – в некоторых случаях жители меняют фамилию, чтобы отразить семейные традиции или происхождение.

Юридические и бюрократические удобства – упрощение процедур в электронных госуслугах, таких как eGov.kz, делает процесс более доступным и быстрым.

Процедура через электронные сервисы

Сервисы электронного правительства Казахстана значительно облегчили процесс смены ФИО. Теперь граждане могут подать заявление и отслеживать статус изменений онлайн, что сокращает количество личных визитов в госорганы и ускоряет получение нового удостоверения личности.

Итог

Рост популярности услуги смены ФИО в Казахстане отражает современное стремление жителей к личной свободе, самовыражению и удобству в бюрократических процессах. Для многих это не просто формальная процедура, а символ нового жизненного этапа.