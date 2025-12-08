Нацбанк назвал даты базовой ставки на весь следующий год

Национальный банк Казахстана опубликовал официальный график оглашения решений по базовой ставке на 2026 год. Документ размещён на сайте регулятора и определяет точные даты, когда финансовый рынок будет получать ключевые ориентиры по монетарной политике, сообщает Lada.kz.
Согласно информации Нацбанка, в следующем году планируется восемь решений по базовой ставке. Четыре из них будут приниматься с учётом результатов прогнозного раунда — комплексного анализа макроэкономических тенденций, инфляционных ожиданий и состояния финансового сектора.
Регулятор уточнил, что каждое решение по базовой ставке будет публиковаться в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны. При этом выбранные параметры вступят в силу с первого рабочего дня следующей недели, что позволяет участникам рынка заранее готовиться к изменениям.
Нацбанк определил следующие даты публикации:
23 января
6 марта
24 апреля
5 июня
24 июля
4 сентября
23 октября
4 декабря
Таким образом, регулятор заранее формирует прозрачный и предсказуемый график, который помогает рынку планировать свою деятельность и оценивать потенциальные изменения в денежно-кредитной политике.
