Нацбанк назвал даты базовой ставки на весь следующий год

Национальный банк Казахстана опубликовал официальный график оглашения решений по базовой ставке на 2026 год. Документ размещён на сайте регулятора и определяет точные даты, когда финансовый рынок будет получать ключевые ориентиры по монетарной политике, сообщает Lada.kz.

© Sputnik / Владислав Воднев

Количество заседаний и структура решений

Согласно информации Нацбанка, в следующем году планируется восемь решений по базовой ставке. Четыре из них будут приниматься с учётом результатов прогнозного раунда — комплексного анализа макроэкономических тенденций, инфляционных ожиданий и состояния финансового сектора.

Когда будут объявлять решения

Регулятор уточнил, что каждое решение по базовой ставке будет публиковаться в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны. При этом выбранные параметры вступят в силу с первого рабочего дня следующей недели, что позволяет участникам рынка заранее готовиться к изменениям.

Календарь решений по базовой ставке на 2026 год

Нацбанк определил следующие даты публикации:

23 января

6 марта

24 апреля

5 июня

24 июля

4 сентября

23 октября

4 декабря

Таким образом, регулятор заранее формирует прозрачный и предсказуемый график, который помогает рынку планировать свою деятельность и оценивать потенциальные изменения в денежно-кредитной политике.