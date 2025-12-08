Токаев подписал трёхлетний бюджет: что изменится для казахстанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2026–2028 годы, сообщается на сайте Акорды. Одновременно Глава государства утвердил закон о трансфертах общего характера между республиканским и региональными бюджетами, включая бюджеты городов республиканского значения и столицы, на тот же период, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Ранее, в конце ноября, Парламент Казахстана одобрил ключевой финансовый документ, определяющий социальные стандарты и экономические ориентиры страны на ближайшие три года. Среди главных показателей — размеры МРП, минимальной зарплаты и прожиточного минимума, от которых напрямую зависят пенсии, пособия, штрафы и другие выплаты гражданам.

Основные социальные параметры на 2026 год

МРП (месячный расчетный показатель): 4 325 тенге (рост с 3 932 тенге в 2025 году).

Минимальная заработная плата (МЗП): 85 000 тенге (без изменений).

Минимальная пенсия: 69 049 тенге (в 2025 году — 62 771 тенге).

Государственная базовая пенсионная выплата: 35 596 тенге (32 360 тенге в 2025 году).

Прожиточный минимум: 50 851 тенге (46 228 тенге в 2025 году).

Эти показатели определяют уровень социальной поддержки населения и влияют на размеры выплат по всей стране.

Доходы и расходы бюджета: дефицит неизбежен

Согласно закону, государственные расходы будут ежегодно увеличиваться примерно на 1 триллион тенге:

2026 год: 27,7 трлн тенге

2027 год: 28,7 трлн тенге

2028 год: 29,7 трлн тенге

При этом планируемые доходы страны (без учёта трансфертов) будут ниже расходов:

2026 год: 19,2 трлн тенге

2027 год: 21,2 трлн тенге

2028 год: 23,2 трлн тенге

То есть дефицит бюджета составит несколько триллионов тенге ежегодно. Для его покрытия предусмотрены трансферты и иные источники.

Гарантированный трансфер из Национального фонда останется стабильным и составит 2,7 трлн тенге ежегодно на весь трёхлетний период.

Из чего формируется государственный бюджет

Основная часть доходов государства — это налоги, которые платят граждане и предприятия:

Подоходный налог удерживается с заработной платы граждан.

НДС включён в стоимость большинства товаров и услуг.

Корпоративные налоги платят компании.

Сборы взимаются при покупке или продаже недвижимости и транспорта.

Около 80% доходов бюджета формируются за счёт налогов, которые затем направляются на финансирование ключевых сфер: