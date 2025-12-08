Токаев подписал трёхлетний бюджет: что изменится для казахстанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2026–2028 годы, сообщается на сайте Акорды. Одновременно Глава государства утвердил закон о трансфертах общего характера между республиканским и региональными бюджетами, включая бюджеты городов республиканского значения и столицы, на тот же период, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Ранее, в конце ноября, Парламент Казахстана одобрил ключевой финансовый документ, определяющий социальные стандарты и экономические ориентиры страны на ближайшие три года. Среди главных показателей — размеры МРП, минимальной зарплаты и прожиточного минимума, от которых напрямую зависят пенсии, пособия, штрафы и другие выплаты гражданам.
МРП (месячный расчетный показатель): 4 325 тенге (рост с 3 932 тенге в 2025 году).
Минимальная заработная плата (МЗП): 85 000 тенге (без изменений).
Минимальная пенсия: 69 049 тенге (в 2025 году — 62 771 тенге).
Государственная базовая пенсионная выплата: 35 596 тенге (32 360 тенге в 2025 году).
Прожиточный минимум: 50 851 тенге (46 228 тенге в 2025 году).
Эти показатели определяют уровень социальной поддержки населения и влияют на размеры выплат по всей стране.
Согласно закону, государственные расходы будут ежегодно увеличиваться примерно на 1 триллион тенге:
2026 год: 27,7 трлн тенге
2027 год: 28,7 трлн тенге
2028 год: 29,7 трлн тенге
При этом планируемые доходы страны (без учёта трансфертов) будут ниже расходов:
2026 год: 19,2 трлн тенге
2027 год: 21,2 трлн тенге
2028 год: 23,2 трлн тенге
То есть дефицит бюджета составит несколько триллионов тенге ежегодно. Для его покрытия предусмотрены трансферты и иные источники.
Гарантированный трансфер из Национального фонда останется стабильным и составит 2,7 трлн тенге ежегодно на весь трёхлетний период.
Основная часть доходов государства — это налоги, которые платят граждане и предприятия:
Подоходный налог удерживается с заработной платы граждан.
НДС включён в стоимость большинства товаров и услуг.
Корпоративные налоги платят компании.
Сборы взимаются при покупке или продаже недвижимости и транспорта.
Около 80% доходов бюджета формируются за счёт налогов, которые затем направляются на финансирование ключевых сфер:
пенсий и пособий;
образования и здравоохранения;
зарплат работников бюджетной сферы;
других государственных нужд.
