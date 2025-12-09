Казахстанцы в России: свобода выбора или бегство за зарплатой в соседнюю страну

Западно-Казахстанская область столкнулась с повышенным интересом своих жителей к работе за пределами страны, в частности, в соседней России. На брифинге в СЦК 8 декабря 2025 года аким региона Нариман Турегалиев прокомментировал текущую ситуацию с трудовой миграцией, отметив, что отток кадров – это личный выбор каждого человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Журналисты обратили внимание на то, что многие жители области выбирают работу на российских складах с заработной платой от 600 до 800 тысяч тенге, что значительно превышает предложения местных работодателей. Представители СМИ поинтересовались, предпринимаются ли меры для удержания специалистов на территории области.

«Где работать — это выбор человека»

Нариман Турегалиев подчеркнул:

«Мы не можем запретить людям искать работу там, где им предлагают достойную зарплату. На сегодняшний день по области проблем с трудоустройством нет. Мы трудоустроили более 23 тысяч человек, и это, на мой взгляд, самая главная задача».

По словам акима, свободные вакансии в регионе остаются, а работодатели активно предлагают рабочие места с оплатой от 250 до 500 тысяч тенге.

«Трудоустройство в Западно-Казахстанской области не вызывает проблем. Мы ощущаем нехватку рабочих рук. Конечно, все стремятся заработать больше — это естественно, и остановить этот процесс невозможно. Каждый сам делает свой выбор», — отметил Турегалиев.

Таким образом, несмотря на заманчивые предложения из соседней страны, региональные власти уверены в наличии рабочих мест и считают, что отток кадров — это прежде всего личное решение каждого жителя области.