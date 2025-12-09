"Союз МС-27" с тремя космонавтами приземлился в Казахстане

9 декабря 2025 года спускаемый аппарат корабля "Союз МС-27" успешно приземлился в 146 километрах юго-восточнее Жезказгана. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий , а также американский астронавт Джонни Ким , завершившие свою миссию на Международной космической станции (МКС). Трансляцию посадки вел Роскосмос, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© NASA

Перед возвращением на Землю экипаж попрощался с оставшимися на станции коллегами и закрыл люки между кораблем и МКС, готовясь к спуску.

Путь к МКС: старт с Байконура

Корабль стартовал 8 апреля 2025 года с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а" в 08:47 мск. Уже в 11:58 того же дня "Союз МС-27" причалил к станции. Для командира Сергея Рыжикова это была третья космическая миссия — в предыдущих двух полетах он провел на орбите 358 суток. Для Алексей Зубрицкого и Джонни Кима это стал первый полет в космос.

Наука в космосе: выходы в открытый космос

Рыжиков и Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос — 16 и 28 октября.

Первый выход: установка аппаратуры "Экран-М" на Многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" для эксперимента МЛЭ (Молекулярно-лучевая эпитаксия) по выращиванию полупроводников в условиях открытого космоса.

Второй выход: установка импульсного плазменного инжектора для эксперимента "Импульс", очистка иллюминатора МЛМ и замена кассеты в экспериментальной установке "Экран-М". Также космонавты перенесли внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA и устранили технические недочеты, выявленные за первые две недели работы эксперимента.

Космос для всех: образовательные инициативы

Вместе с другим российским космонавтом Олегом Платоновым, прибывшим на американском Crew Dragon, Рыжиков и Зубрицкий записали первый видеоурок о ракетно-космической технике для незрячих и слабовидящих. Космонавты зачитали тифлокомментарии о красоте Земли и о том, как выглядят с высоты 400 километров различные элементы рельефа планеты.